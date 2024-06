Das überarbeitete Projekt für das Neue Luzerner Theater von Ilg Santer Architekten. Fotos: Nightnurse

Das Neue Luzerner Theater zeigt laut ‹Luzerner Zeitung› die Bedeutung des Wettbewerbs. Ausserdem in den Medien: ein Projekt in Magglingen, eine «Wohnschüür», die Kulturbotschaft und Zerstörungen in der Ukraine.

Die Kraft des Wettbewerbs Das Neue Luzerner Theater zeigt laut ‹Luzerner Zeitung› die Bedeutung des Wettbewerbs. Ausserdem in den Medien: ein Projekt in Magglingen, eine «Wohnschüür», die Kulturbotschaft und Zerstörungen in der Ukraine. 05.06.2024 09:23

In einer Gastkolumne in der ‹Luzerner Zeitung› legt Dieter Geissbühler, Co-Leiter CAS Baukultur an der Hochschule Luzern, die Bedeutung des Architekturwettbewerbs dar. Gleich zu Beginn hält Geissbühler zwar fest: «Architekturwettbewerbe für Grossprojekte sind ein volkswirtschaftlicher Wahnsinn». Aber das Beispiel des Planungsverfahrens für das Neue Luzerner Theater (NLT) von Ilg Santer Architekten zeige gut auf, «dass der Wettbewerb trotz allem das wohl zuverlässigste Verfahren» sei, um einen breit abgestützten Konsens bezüglich einer Bauaufgabe zu erzielen. Allein die Ausgangslage sei äusserst komplex gewesen und dementsprechend auch die Formulierung der Problemstellung. Geissbühler betont, dass die Lösungsfindung «keine Ableitung mit eindeutigem Resultat, sondern ein konstanter Abwägungsprozess» sei. Geissbühler schätzt, dass für die erste Stufe des Wettbewerbs mit 128 Planungsteams Arbeit für über 6 Millionen Franken gleistet worden sei. Sollen wirklich die Architekten diesen hohen Preis für eine hohe Baukultur bezahlen? Im Fall des NLT würden dies viele Architekturbüros als Weiterbildung und als Beitrag zu einer notwendigen Diskussion verstehen, hält Geissbühler fest. Aber auch: «Bei anderen Vorhaben ist damit differenzierter umzugehen». Wenn dann die Jury das «tragfähigste Projekt» (er schreibt nicht: «das beste Projekt») festgelegt habe, beginne die Diskussion in der Öffentlichkeit, zuerst («meist eher polemisch») in den Medien. Auch das führe zu einer besseren Einordnung in eine Gesamtsicht. Daraufhin folgte die Überarbeitung des Wettbewerbsprojekts durch das Planerteam gemeinsam mit der Jury und dem Bauträger. Beim Neuen Luzerner Theater ist diese Phase abgeschlossen; Mitte Mai wurde das überarbeitete Projekt präsentiert. Das Ergebnis zeige: «Das aufwendige Verfahren führte letztlich zu einer kollektiven Lösungsfindung und zu ...