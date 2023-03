Auch Recyclingbeton braucht frischen Zement. Dessen Herstellung ist in der Schweiz für rund sieben Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Fotos: Tom Huber

‹24heures› stellt in der heutigen Ausgabe die Masterarbeit des EPFL-Architekturstudenten Jeremy Morris vor. Darin analysiert er den Betonkreislauf im Kanton Wallis anhand der beiden grossen Player – Betonhersteller Holcim, der in Mormont abbaut, und die Orllati Gruppe, die eine Deponie in Bioley-Orjulaz betreibt. Seine Analyse zeige einen geschlossenen Kreislauf, der keinen Platz für Recycling lasse. «Im Kanton Waadt sind es die gleichen Firmen, die den Beton herstellen und für den Aushub und die Lagerung der Erde bei neuen Baustellen bezahlt werden», sagt Morris. Daher hätten sie keinen Grund die Erde wiederzuverwenden und auf Beton zu verzichten. Weitere Meldungen: – «Im Rekordtempo in die Wohnungsnot»: Der Wohnungsmangel spitzt sich rasant zu und wird den Wahlkampf prägen. Wie ist es dazu gekommen? Und wie finden wir wieder raus? Der ‹Tages-Anzeiger› bringt die wichtigsten Fragen und Antworten. – «Tempo 30 auf Hauptstrassen»: Die Stadt St.Gallen und immer mehr ländliche Gemeinden forcieren Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen. Bürgerliche Politiker und Verbände laufen dagegen Sturm, schreibt das ‹St.Galler Tagblatt›. – «Benzidin im Boden»: Im Klybeck und im Rosental schlummerten grosse Mengen des giftigen Benzidin im Boden, sagt eine neue Studie. Der Kanton Basel-Stadt schreibt, die Situation sei unter Kontrolle. Die bz berichtet. – «Mobiles Grünes Zimmer»: Im Frühling soll in Basel das sogenannte «Mobile Grüne Zimmer» zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität in Städten beisteuern und auf Fassadenbegrünung aufmerksam machen. Die bz berichtet....