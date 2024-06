Eines der Beispiele, warum die Birsstadt den Wakkerpreis erhält: Die Arbeitersiedlung der ehemaligen Seidenspinnerei Schappe in Arlesheim wurde mit qualitätsvoller Architektur weiterentwickelt (Foto: Gaëtan Bally / Schweizer Heimatschutz)

Am Samstag fand in Arlesheim das grosse Wakkerpreisfest statt. Die «bz» berichtet. Ausserdem in der Presse: Hochparterre-Gründer Benedikt Loderer im grossen Blick-Interview und grosse Seeuferpläne in Männedorf.

Der Wakkerpreis geht 2024 an den Verein Birsstadt. Am Samstag wurde die Auszeichnung vom Schweizer Heimatschutz an die zehn beteiligten Gemeinden an der Birs überreicht. Wie die «bz» berichtet, wurde die Übergabe der «höchsten baukulturellen Auszeichnung der Schweiz» am Samstag mit einem grossen Fest in Arlesheim gefeiert. An der Feier hielt Ruedi Riesen, Präsident des Baselbieter Heimatschutzes, fest, dass der Baselbieter und der Solothurner Heimatschutz in den vergangenen Jahren ihr Augenmerk vermehrt auf die Birsstadt gelegt hätten. Schliesslich sei auch der Schweizer Heimatschutz auf die Birsstadt aufmerksam geworden: «Wir sind Wakkerpreis!», soll Riesen erfreut in die Menge gerufen haben. Brigitte Moser, Präsidentin der Kommission Wakkerpreis, hob die prägenden Industrie- und Gewerbegebiete aus dem frühen 19. Jahrhundert hervor. An diese Zeugen würden sich weitere baukulturelle Perlen reihen. Ende des 20. Jahrhunderts sei die Birsstadt zum klassischen Agglomerationsraum mit heute 94'000 Einwohnenenden geworden. Auf diesen Wachstumsdruck hätten die Birsstadt-Gemeinden vorbildlich geantwortet. Weitere Meldungen: – «Das Spital ist Biels zweite Altstadt, eine aus dem 20. Jahrhundert»: Benedikt Loderer, Stadtwanderer und Hochparterre-Gründer, erzählt in einem grossen Interview im Blick, warum er sich für den Erhalt des alten Spitalzentrums in Biel einsetzt. Genaueres dazu im Hochparterre. – Der Kanton Zürich hat grosse Pläne für das Seeufer in Männedorf, spätestens ab 2028 sollen grosse Teile des Ufers neu gestaltet werden. Der Tages-Anzeiger berichtet. – Basel war Anfang 2019 die erste Stadt, die den Klimanotstand ausrief. Ausserdem gibt es hier die die günstigsten Kitas und das progressivste Gleichstellungsgesetz.«Ist diese Stadt wirklich so links?», fragt die NZZ am Sonntag und verspricht Einblicke in den Basl...