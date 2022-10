Blick in die Bibliotheksräume der Allgemeinen Lesegesellschaft Basel – noch vor der Sanierung. Fotos: Felix Heiber

Die historischen Räumlichkeiten der Allgemeinen Lesegesellschaft Basel sind frisch saniert. Morgen Donnerstag ist das historische Gebäude am Münsterplatz von 14 bis 18 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Die ‹Basler Zeitung› gibt bereits heute mit einer Reportage Einblick in die Geschichte und Gegenwart der Lesegesellschaft – «eine der letzten ihrer Art» – und begleitet die mit der Sanierung betraute Architektin Edith Nafzger auf einem letzten Rundgang. Eine Lesegesellschaft, wie sie in Basel noch existiert, ist in Europa eine Seltenheit. Seit über 230 Jahren ermöglicht sie ihren Nutzerinnen und Nutzern in gediegener Atmosphäre den Zugriff auf Bücher, Zeitungen und Zeitschriften. Was etwas anachronistisch erscheint, erfreut sich anhaltender Beliebtheit. Gemäss ‹Basler Zeitung› zählt der Verein so viele Mitglieder wie nie zuvor.