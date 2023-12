Die neue Berner Schwimmhalle Neufeld.

05.12.2023 11:21

Probleme im neuen Berner Schwimmparadies: Die Berner Schwimmelite berichtet von «Rückmeldungen betreffend Husten und Atemproblemen», wenn sie in der neuen Schwimmhalle Neufeld trainiert. Der ‹Bund› berichtet. Die Stadt Bern habe zahlreiche Messungen veranlasst: «Ozonwerte, CO₂-Werte und die Wasserqualität wurden gemessen. Alles sei im grünen Bereich und unauffällig. Zusätzliche Wassermessungen hat das Stadtlabor durchgeführt, das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat die Luftqualität untersucht. Auch dort: keine Auffälligkeiten.» Einzig die Lüftung, räumt die Stadt ein, laufe nicht ganz rund: Die Steuerung des Lüftungssystems funktioniere «nicht optimal». Hier brauche es nun Anpassungen, um eine optimale Luftqualität zu garantieren. Die Stadt betont: «Zu keinem Zeitpunkt war die Öffentlichkeit nach unserem besten Wissen und Gewissen in Gefahr, und zum aktuellen Zeitpunkt steht eine Schliessung des Bades nicht zur Diskussion.» Weitere Meldungen: – «Ein Durchbruch, der kaum zu überschätzen ist»: Erstmals bündeln die Kantone St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden ihre Interessen in der Raumplanung. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «79 Millionen für eine neue Berufsfachschule»: Angehende Detailhändler und Betreuungsfachleute erhalten in Winterthur eine neue Schule. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – «Ungezügelte Phantasie und Grössenwahn»: Das Schweizerische Architekturmuseum S AM zeigt Architekturprojekte und Pläne vor, die nie umgesetzt wurden. ‹BZ Basel› und NZZ berichten. – «Klimabewusster Gartenschopf»: Tsuyoshi Tane hat für den Vitra Campus einen Bau entworfen, der mit erneuerbaren Materialien und lokalem Wissen errichtet wurde. Die ‹BZ Basel› berichtet. – «Wir leben im Westen auf Pump, und zwar dreifach»: Die Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Sabin Bieri von der Universität Ber...