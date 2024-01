Blick aus einer der Wohnungen in der Siedlung "Le Bled" in Lausanne Fotos: Sébastien Agnetti

Dichter Wohnen in Lausanne Gebaute Ideologie, aber auch eine mögliche Lösung für die teuren Immobilienpreise und grosse Wohnanonymität in Lausanne. Und weiter: Genf als Tourismushotspot, Tiny Houses in Kloten und Zweitwohnungen. 22.01.2024 09:33

Das Wohnen wird immer teuerer, weniger Neubauten bewilligt. In Lausanner Quartier Plaines-du-Loup wagt die Genossenschaft ‹Le Bled› neue Wege aus der Wohnungskrise, inspiriert von ähnlichen Wohnexperimenten in Zürich. Es gibt neue Ansätze wie einen Mix aus Eigentum und Miete und eine kuratierte Zusammenstellung der Bewohnenden (Hochparterre berichtete). Wie das läuft, ist im ‹Tages-Anzeiger› zu lesen. Der Architekt Laurent Guidetti des Büros Tribu, Mitideator und -planer der Genossenschaftssiedlung plaudert aus dem Nähkästchen. Guidetti ist Architekt und Aktivist, der etwas bewegen will: Erst war er in der Politik, dann baute er: «Später im Stadtrat zoffte er sich leidenschaftlich mit politischen Gegnern, bis er merkte, dass sich mehr bewegen lässt, wenn er seinen Beruf einfach etwas aktivistischer angeht», wie im Artikel zu lesen ist. Das geht nicht immer ohne Holpern und Reibungen, doch so bewegt sich etwas. Weitere Meldungen: - Genf gehört gemäss dem Ranking der New York Times zu den besuchenswertesten Städten der Welt. Warum das so ist, weiss ‹24heures›. - Das Berner ‹Mubeeri› hat jetzt kein Wasser mehr drin, dafür Klettergriffe. Wie sich das Kletterbad macht, ist im ‹Bund› nachzulesen. - Eine geplante Tiny-House-Siedlung in Kloten scheitert wohl an Einsprachen. Der ‹Tages-Anzeiger› analysiert die Bewilligungspraxis für diese Zwischennutzung mit Wohncontainern in Industriezone. - Und zum Schluss etwas Raumplanung: Das Zweitwohnungsgesetz wird aufgeweicht, und zwar, indem alte Wohnungen und Hotels abgebrochen und grösser wieder aufgebaut werden sollten, so ‹24heures›....