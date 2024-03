Das «WoHo» in Berlin-Kreuzberg am Gleisdreieck-Park soll ein 98 Meter hoher Turm mit 29 Geschossen werden. Fotos: Visualisierung MAD Architekten

«Der Wunder-Werkstoff» Die Liebe zum Holz als tragendem Baumaterial werde weltweit neu entdeckt, schreibt die NZZ. Ausserdem in der Presse: der Lärmschutz, der Zürcher Richtplan und die Solarpflicht in Bern. 12.03.2024 11:14

Die NZZ bespricht aktuelle Holzhochhäuser in Zug, Wien, Berlin und Tokio. «Die neuen Holzhochhäuser sollen nicht nur umweltschonend sein, sondern vor allem auch einladend, wohnlich und menschenfreundlich», schreibt die Zeitung. So solle Beton als Baumaterial des 20. Jahrhunderts sukzessive von Holz abgelöst werden. Holz verändere aber auch das Erscheinungsbild der Architektur. «Bedingt durch das Schwinden und Quellen, haben Holzfassaden ihre eigene Ästhetik. Holz arbeitet, verformt und verfärbt sich. Das kann zum Reiz der Fassaden beitragen. Das Klischee der plumpen oder bäuerischen Blockhütte lassen moderne Holzbauten jedenfalls souverän hinter sich.» Weitere Meldungen: – «Der Nationalrat den Lärmschutz»: Seit Jahren ist der Bau Tausender Wohnungen in Zürich blockiert, schreibt die NZZ. «Bis wieder mehr gebaut wird, dürfte es trotzdem noch einige Zeit dauern.» – In wichtigen Planungsfragen hinkt der Zürcher Kantonsrat der Realität hinterher, schreibt die NZZ. Das Parlament habe ein Schulhaus in den Richtplan aufgenommen, das bereits steht und Strassen drin gelassen, die nie gebaut werden. – «Die Solarpflicht soll fallen»: Zusatzschlaufe für einen Gegenvorschlag zur bernischen Solarinitiative: Bürgerliche setzen in letzter Minute einen überraschenden Vorschlag durch. Der ‹Bund› berichtet. – «Hochhaus beim Rankhof wird realisiert»: Vor gut drei Jahren noch als Risikoprojekt auf die lange Bank geschoben, will Basel-Stadt nun das Hochhaus beim Rankhof bauen. Ein ambitioniertes Vorhaben, meint die ‹BZ Basel›. – «Bauzonen sind eingezont zum Bauen, nicht zum Horten»: Die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann (SG) informiert über die strategische Siedlungsentwicklung. Das ‹St.Galler Tagblatt› befragt einen Berater für Raumentwicklung über die heutige Situation und mögliche Auszonungen....