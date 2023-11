Die Vorlage für den Ideenwettbewerb: die neue Zugänge zu den Parkplätzen sollen die Place de la Riponne autofrei machen.

09.11.2023 11:26

Die Neugestaltung der Place de la Riponne in Lausanne ist einen Schritt weiter. Am Dienstag hat der Gemeinderat einem Planungskredit von 5,8 Millionen Franken zugestimmt. ‹24heures› berichtet. Zu reden gab die Frage der Autofreiheit. Die Grünen kritisierten, dass der vorangegangene Ideenwettbewerb sich nicht an die Vorlage gehalten habe, die Zugänge zum Parkhaus zu verschieben, und den Platz somit ganz vom Autoverkehr zu befreien. Stadtpräsident Grégoire Junod sieht die Riponne dagegen in Zukunft autofrei. Dazu müssten die Parkings erhalten bleiben. Die Eröffnung des neuen Platzes ist für 2030 geplant. Weitere Meldungen: – «Holzheizwerk verdrängt Familiengärten»: Die Stadt Bern plant östlich der Aare ein neues Fernwärmenetz, um die Abkehr vom Gas zu erleichtern und die Klimaziele zu erreichen. Der ‹Bund› berichtet. – «Grüner Fleck muss Uni-Neubau weichen»: Trotz Kritik sagt der Grosse Rat Ja zur Ausarbeitung der Erweiterung der Unibibliothek. Die ‹BZ Basel› berichtet. – «Kritik von allen Seiten»: Die erneuerte Ortsdurchfahrt kommt in Birsfelden schlecht an. Baut der Kanton gegen den Willen der Lokalbevölkerung? fragt die ‹BZ Basel›. – «Eine 3,5-Zimmer-Wohnung für 8100 Franken»: Eine Lage im Grünen, grosszügige Wohnflächen, ein spektakulärer Ausblick in Richtung See – der ‹Tages-Anzeiger› über einen Neubau in Zürich-Wipkingen. – «Die Tage des ‹Acla da Fontauna› sind definitiv gezählt»: Die Rückbauarbeiten auf dem Areal des einstigen Intersoc-Hotels in Disentis haben begonnen. Im Frühling soll es weg sein, schreibt die ‹Südostschweiz›....