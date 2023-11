Das Limmathaus am Zürcher Limmatplatz, 1931, von Karl Egender. Fotos: Micha L. Rieser / Wikicommons

Das X-tra kämpft um seinen Verbleib am Zürcher Limmatplatz, berichtet die NZZ. Ende Jahr sollte der Klub aus dem Limmathaus ausziehen und dem Impact Hub Platz machen. Die Stiftung Limmathaus hatte den Pachtvertrag nicht verlängert. Nun sind die ­«X-tra Haus der Musik»-Betreiber an die Schlichtungsbehörde gelangt und der Auszug ist damit vertagt. 2024 werde der Klub wie gewohnt sein Party- und Konzertprogramm durchführen. Sollte es keine Einigung mit der Stiftung Limmathaus geben, gingen die Betreiber vor Gericht, so der Pressesprecher. Ziel des Klubs sei es, so lange bleiben zu können, bis ein neuer Standort gefunden sei. Alles andere würde das Ende des X-tra bedeuten, einem nichtsubventionierten Unternehmen mit 150 Mitarbeitenden. Das wiederum bringt den Impact Hub in Bedrängnis. Zwei seiner bisher drei Standorte in Zürich muss das Kultur-, Kreativ- und Startup-Netzwerk bald verlassen, eines davon ist das Unterwerk Selnau, das die Stadt Zürich zur Energiezentrale umbauen will. Für die Stiftung Limmathaus ist das Vorgehen ihres Noch-Mieters «schlechter Stil». Bereits seit 2020 haben die Klubbetreiber Kenntnis davon, dass der auf Ende 2023 befristete Pachtvertrag nicht verlängert werde. Die Pläne für die umfassende Instandsetzung des denkmalgeschützten Gebäudes seien auf Kurs. Im Sommer 2024 werde das Baugesuch eingereicht. Das Limmathaus ist ein Werk des Architekten Karl Elender und wurde 1931 eingeweiht. Seine Sanierung soll rund zwei Jahre dauern. Weitere Meldungen: - 24 heures berichtet über die «beispielhafte» Erweiterung des Kantonsgerichts in Lausanne. Die Arbeiten in der Hermitage erreichen die Hälfte der Bauzeit. An diesem geschützten Standort interveniere man «mit Fingerspitzengefühl». - Die Südostschweiz zeigt, in welchen Bündner Gemeinden es noch freie Wohnungen gibt. Gerade einmal 1 von 200 Wohnungen sei nicht belegt. Das zeige eine Ü...