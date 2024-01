Modell der BIZ in Zukunft. Das geplante zweite Hochhaus wird das höchste Gebäude sein. Fotos: BZ Basel

Der erste Bild vom zweiten BIZ-Turm Die BIZ in Basel zeigt die Wettbewerbsvorschläge für das geplante zweite Hochhaus. ‹BZ Basel› berichtet. Zudem in der Presse: eine neue Solarmodulfabrik und Wohnungen auf dem Berner Wifag-Areal. 26.01.2024 12:21

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel zeigt bis zum 30. Januar 2024 die Wettbewerbsvorschläge für das geplante zweite Hochhaus. ‹BZ Basel› berichtet. Die Ausstellung im obersten Stock der BIZ heisst ‹From Building To Campus›. «Erst einmal war der Turm der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) für die Öffentlichkeit zugänglich», schreibt die Zeitung. «Nun ist es wieder soweit.» Für den Zutritt ist allerdings eine Anmeldung unter www.bis.org erforderlich Weitere Meldungen: – «Schwierige Suche nach gutem Führungspersonal»: Wohnbaugenossenschaften sind auf kompetente Chefs angewiesen – doch die Rekrutierung habe ihre Tücken, sagt Peter Schmid, Vizepräsident des Verbandes Wohnbaugenossenschaften Schweiz, in der NZZ. – «Die Umfahrung Eglisau wird frühestens 2040 fertig»: Die Baudirektion des Kantons Zürich legt das Vorprojekt für die neue Strasse öffentlich auf – die Kosten sind kaum die höchste Hürde, meint die NZZ. – «Solarpionier baut aus»: Während Meyer Burger die Solarmodulfabrik in Ostdeutschland schliessen will, eröffnet die Thuner 3S Swiss Solar Solutions ein neues Produktionswerk. Der ‹Bund› berichtet. – «Millionenerbin will auf dem Wifag-Areal 360 Wohnungen bauen»: Aus den Industriebauten im Berner Wylerquartier soll eine Siedlung für 800 Menschen entstehen - grün und günstig. Der ‹Bund› berichtet. – Ein denkmalgeschütztes Haus lottert in Arbon vor sich hin. Der Eigentümer will sanieren, Denkmalpflege und der Ortsbildkommission verhindern das Vorhaben. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet....