Der Untere Quai in einer historischen Aufnahme

Biels Baustellen Am Sonntag lehnte die Bieler Stimmbevölkerung die umstrittene Neugestaltung des Unteren Quais ab. Derweil sucht man bereits nach Ideen für das Bahnhofareal und das Kongresshaus. Die Presseschau. 12.06.2024 09:27

Am Sonntag lehnte die Bieler Bevölkerung den Kredit für die Neugestaltung des Unteren Quais ab. Vorausgegangen war eine intensive Debatte. Die von BSA-Architektinnen und Architekten gegründete IG „Retten wir den Unteren Quai!“ hatte sich gegen das aus ihrer Sicht "modische und überdimensionierte Projekt" eingesetzt. Es sei nur schwer nachvollziehbar, weshalb einer der schönsten Stadträume Biels mit grossem Aufwand und wenig Fingerspitzengefühl neugestaltet werden müsse, schrieb die IG auf der BSA-Website: «Leider ignoriert das Projekt «Canale éponge» mit den gestalterisch überdimensionierten Massnahmen die Qualitäten des einzigartigen Quais. Die unterschiedlichen Baumgruppen und Oberflächenmaterialien verunklären die Linearität und Grosszügigkeit, die zahlreichen Büsche führen zu Unübersichtlichkeit und damit zu Unsicherheit tagsüber und insbesondere nachts, zudem animieren diese zu Littering.» Das Stimmvolk folgte den Argumenten der IG und lehnte den Kredit für die Neugestaltung mit 52.72% ab. Das Bieler Tagblatt schreibt dazu: «Die Politik muss den Menschen noch besser zuhören. Was wollen die Bielerinnen und Bieler wirklich? […] Jetzt einfach einer Gruppe Architekten und Architektinnen die Schuld in die Schuhe zu schieben, ist zu einfach. Dafür gibt es genug Stimmberechtigte, die sich eine eigene Meinung gebildet und in dieser Sache nicht nach Parteibuch gestimmt haben.» Derweil läutet der Bieler Gemeinderat die nächste und letzte Partizipationsrunde für die künftige Entwicklung des Bahnhofgebiets ein. Ob sich das Scheitern des partizipativen Vorgehens am Unteren Quai auf diesen Entwicklungsschwerpunkt der Stadt auswirken wird, wollte und konnte die Stadt nicht sagen, dafür sei es zu früh. Das Bieler Tagblatt berichtet. Schliesslich steht auch das Bieler Kongresshaus vor Veränderungen: Es muss im Verlauf der näc...