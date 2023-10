Das Opernhaus Sidney im Bau, ca. 1965 Fotos: City of Sydney Archives

Das Opernhaus Sidney wird 50 Jahre alt Die NZZ rekapituliert eine tragische Architekturgeschichte: Jørn Utzon hat den Meilenstein der Architektur, den er geschaffen hat, selbst nie zu Gesicht bekommen. Dies und mehr in der Presseschau. 20.10.2023 10:02

Am 20. Oktober wird das Sidney Opera House 50 Jahre alt. «Seine sechs hoch aufragenden, geschwungenen Schalen, die mit rund einer Million weissen Keramikfliesen verkleidet sind, gelten als Meilenstein der Architektur», schreibt Barbara Barkhausen in der heutigen NZZ. «Heute zieht die Oper in Sydney jährlich über zehn Millionen Besucherinnen und Besucher an, doch ihre Anfänge waren alles andere als einfach.» Die Geschichte des berühmtesten Bauwerks Australiens ist auch die Geschichte seines Architekten Jørn Utzon – und eine der wiederkehrenden Geschichten von explodierenden Baukosten und aufgelösten Verträgen. «1966 – inmitten der Bauarbeiten – stand Utzon zumindest vorübergehend vor den Trümmern seiner Karriere», rekapituliert die NZZ. «Die damalige australische Regierung warf ihm Verschwendung und zu viele Verzögerungen vor. Eine Versöhnung schien nicht infrage zu kommen. Utzon reichte seine Kündigung ein, die die Regierung gerne annahm. Gemeinsam mit seiner Familie verliess Utzon Australien und liess das Opernhaus halb vollendet zurück. […] Utzon, dessen Entwurf den internationalen Design-Wettbewerb zehn Jahre zuvor aus insgesamt 233 Einsendungen gewonnen hatte, hat sein Werk nie in vollendetem Zustand gesehen. Am 20. Oktober 1973, als die damalige britische Königin Elizabeth II. in ihrer Rolle als Staatsoberhaupt Australiens die Oper offiziell eröffnete, stand er nicht auf der Gästeliste.» Eine neue Regierung versöhnte sich mit Utzon und lud ihn 1999 ein, bei der Renovierung des Opernhauses mitzuhelfen. «Utzon konnte vollenden, was er einst begonnen hatte», schreibt die NZZ. «Auch wenn er – inzwischen aus Gesundheitsgründen – nicht mehr nach Australien reisen konnte. Doch er arbeitete wieder an seiner Oper – er habe dieses Gebäude ‹wie eine Symphonie› in seinem Kopf, sagte er damals in einem Interview.» Weiter in...