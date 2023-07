Visualisierung der Herzstück-Haltestelle «Mitte» von Herzog & de Meuron. Fotos: Herzog & de Meuron

Das Leiden am Basler Herzstück Basels S-Bahn-Durchmesserlinie sei ein regionaler Traum, der zur fixen Idee wurde, schreibt ‹BZ Basel›. Ausserdem in der Presse: Solarstrom in der Ostschweiz und Business-Apartments in Zürich. 31.07.2023 09:21

«Die Gemengelage an Opportunitäten spricht vielmehr dagegen, dass das Unterfangen je über die Planungsphase hinauskommt», schreibt ‹BZ Basel› heute über die geplante S-Bahn-Strecke, die unterirdisch direkt vom Bahnhof SBB zum Badischen Bahnhof führen soll. Das kapitale Hindernis für ein «Herzstück» sei soziologischer Natur: Der mit der Durchmesserlinie zu erwartende Dynamisierungsschub habe an positiver Konnotation verloren. «Basel hat das günstige Zeitfenster verpasst. An die neuen grossen Zeitgeist-Erzählungen findet das «Herzstück» keinen Anschluss mehr; weder verbessert es erkennbar die Ökobilanz, noch steigert es die städtische Lebensqualität», schreibt die Zeitung. Die Frage dränge sich auf, ob diese Fixierung auf das «Herzstück» nicht kontraproduktiv sei. «Ob nicht ein Übungsabbruch sinnvoller wäre, weil er den Weg frei machen würde, die Verkehrssituation wirklich neu zu denken.» Weitere Meldungen: – «Die XXL-Baustelle der SBB»: Auf dem Areal des ehemaligen Schlachthofs in Lausanne investieren die Bundesbahnen 250 Millionen Franken und bauen fünf Gebäude. ‹24heures› berichtet. – Die Ostschweizer Kantone nutzen die geeigneten Flächen für Solarkollektoren besser als der Rest der Schweiz. «Dennoch muss der Ausbau rasant weitergehen», schreibt das ‹St.Galler Tagblatt›. – In der Gemeinde Landquart wird über einen Kredit für die Erneuerung der Feldwege abgestimmt. Der Handlungsbedarf ist schon lange da, schreibt die ‹Südostschweiz›. – «Zimmer für 4380 Franken pro Monat»: Business-Apartments breiten sich in Zürich aus. Doch wie funktioniert deren Geschäftsmodell? Der ‹Tages-Anzeiger› macht einen Rundgang mit dem Chef eines internationalen Anbieters. – «Asbestthematik ist noch lange aktuell»: Die Sanierungsarbeiten am Opernhaus Zürich rufen in Erinnerung, dass das Material in vielen Häusern verbaut ist. D...