So soll das Klanghaus am Schwendisee in Toggenburg einmal aussehen. Fotos: Meili & Peter Architkten

Das Klanghaus Toggenburg nimmt Form an

Trotz Altlasten und Wasserquelle schreiten die Bauarbeiten zügig voran, schreibt das ‹St.Galler Tagblatt›. Ausserdem in der Presse: Werbebildschirme in Zürich und Kritik an Arbons Hochhäusern.