Hier ist es noch Modell, aber die Bauarbeiten des Klanghauses am Schwendisee schreiten voran. Fotos: Wikicommons

Das Klanghaus nimmt Form an Im Toggenburg wird das Klanghaus gebaut und CH Media macht einen Baustellenrundgang. In den anderen Zeitungen: viel Wohnungsbaupolitik und viel Mobilitätsplanung rund ums Velo. 09.10.2023 10:07

Seit Juni 2022 wird gebaut am Schwendisee. Das Klanghaus sei auf Kurs, zitiert die Schweiz am Wochenende Mathias Zehnder, den Präsidenten der Stiftung Klangwelt. Und der Künstlerische Leiter Christian Zehnder sagt: Da es ein Pionierprojekt sei, könne man nur zu 80 Prozent abschätzen, wie es in den Räumen klingen wird. Die Zeitung war an einem Rundgang auf der Baustelle dabei. Und berichtet: Trotz des gestiegenen Holzpreises sei man wieder im Budget von 23,3 Mio. Franken und auch im Zeitplan. Die fast eine halbe Millionen Holzschindeln sind aus rund um den Schwendisee gefälltem Mondholz. Bis Weihnachten soll die Fassade stehen. Inbetriebnahme ist auf den 23. Mai 2025 geplant. Im Haus sollen Seminare, Konzerte und regelmässige Führungen stattfinden. Im Juni 2019 hatte das St.Galler Stimmvolk Ja zum Bau des Klanghauses Toggenburg gesagt. Die Architektinnen hinter dem Bau erwähnt die Zeitung übrigens nicht. Es war ein Herzensprojekt von Marcel Meili, Partner im Architekturbüro Meili & Peter. Als er 2019 verstarb ging der planerische Lead an die Architektin Astrid Staufer, die mit ihrem Büro Staufer & Hasler schon von Anfang an Teil des Planungsteams war. Weitere Meldungen: - Wie will ich im Alter wohnen? fragt der Tages-Anzeiger. Und gibt einen Überblick über verschiedene Wohnformen und rechtliche wie finanzielle Fragen. - Der grüne Ständeratskandidat Daniel Leupi steht der NZZ Rede und Antwort. Auch zur Wohnbaupolitik in Zürich. - Das Frida-Magazin spricht mit dem Architekten Andreas Hofer (Zürich/Stuttgart) über Defizite im Wohnungsangebot und Trends, die sich abzeichnen. - Der Tages-Anzeiger redet mit dem Verkehrsplaner Thomas Hug über das neue Verkehrsregime an der Zürcher Langstrasse und wie es besser umgesetzt werden könnte. - Die Stadt Zürich realisiert ab heute die zweite Velovorzugsroute. Der Tages-Anzeiger erklärt, warum Pro Velo ursprünglic...