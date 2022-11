Derzeit liegt das Gelände des alten Flughafens brach, doch künftig soll es so aussehen. Fotos: Visualisierung Lamda Development

Auf dem Gelände des ehemaligen Athener Flughafens entsteht eine «Stadt in der Stadt». Die NZZ berichtet. Ausserdem in der Presse: der Ausbau der Solarenergie in Bern, Zürich und im Unterengadin.

Auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens an der Athener Riviera wird derzeit eines der grössten städtebaulichen Projekte Europas verwirklicht – das Ellinikon-Projekt. «Die griechische Immobilienentwicklungsgesellschaft Lamda Development will mit Ellinikon eine vollständig nachhaltige ‹Stadt in der Stadt› schaffen, in der Luxuswohnungen, Hotels, ein riesiges Geschäftsviertel, ein exklusives Kasino-Resort, das der griechischen Hauptstadt einen Hauch von Las Vegas verleihen wird, und ein gigantischer Küstenpark nahtlos ineinander übergehen», schreibt die NZZ. Mit dem 200 Meter hohen Riviera Tower wird zudem das höchste Gebäude des Landes entstehen, das vom Londoner Architekturbüro Foster & Partners – auf das auch der Masterplan von Ellinikon zurückgeht – entworfen wurde. «Wohl auch um den Eindruck abzumildern, dass hier eine exklusive Privatstadt für Reiche entsteht, betonen die Lamda-Verantwortlichen, dass ein öffentlicher Strand von einem Kilometer Länge zum Projekt gehört. Zudem soll der geplante Küstenpark für die Athenerinnen und Athener zu einer Art grüner Lunge werden.» Während andere europäische Städte durchschnittlich 40 Prozent an Grünflächen vorweisen, gleicht die griechische Hauptstadt mit 10 Prozent einer Betonwüste. Nun sollen eine Million Bäume gepflanzt werden. Weitere Meldungen: – «Kaum Solarenergie-Zubau in Städten»: In den Städten kommt die Fotovoltaik nicht zum Fliegen. Besonders schlecht schneidet Zürich ab, wo nur wenig Dachflächen für die Solarenergie genutzt werden. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – «Warum Berner Gemeinden zu den Schlusslichtern gehören»: Viele Gemeinden im Kanton Bern schneiden beim Zubau von Solaranlagen im Schweizer Vergleich schlecht ab. Darunter ausgerechnet die Stadt Bern, schreibt der ‹Bund›. – «Für mehr Sonnenenergie im Unterengadin»: Seit dem vergangenen Wochenende gi...