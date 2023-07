Das Gartenhaus des japanischen Architekten Tsuyoshi Tane auf dem Vitra-Campus in Weil am Rhein. Fotos: vitra.com

«Das Ende der grossen Bauten für Vitra» Tsuyoshi Tanes Gartenhaus soll den Vitra-Campus erden, schreibt die NZZ. Ausserdem in der Presse: Apolinario Soares gewinnen, 220 Meter hohe Windräder und ein Loblied auf die Autobahnraststätte. 13.07.2023 09:46

Der japanische Architekt Tsuyoshi Tane hat auf dem Vitra-Campus in Weil am Rhein ein Gartenhaus gebaut. Das «Häuschen soll den Vitra-Campus erden und traditionelles Handwerk hochleben lassen», schreibt die NZZ. «Das ist das Ende der grossen Bauten für Vitra», zitiert die Zeitung Vitra-Chef Rolf Fehlbauman. Das Häuschen sei das erste Gebäude auf dem Campus, das in vollem Bewusstsein der Klimakrise entstanden sei. Für die NZZ ist das Haus jedoch «kein Prototyp für nachhaltiges Bauen und eher ein Schaustück für eine idyllische, naturverbundene Architektur unbefleckt von Technik». Konstruiert ist das Haus mit verleimtem Brettsperrholz. Es gäbe ältere und gleichzeitig zukunftsweisendere Bauweisen wie zum Beispiel Vollholz oder Lehmbau. Auch Solarpanels oder eine Wärmepumpe suche man vergeblich. «Das Gartenhaus zeigt auch, wie sich der Zeitgeist gewandelt hat. Der Campus ist bisher vor allem mit avantgardistischer Architektur aufgefallen, konstruiert an der Grenze des Machbaren», schreibt die NZZ: «Doch dieser Futurismus scheint heute nicht mehr angebracht.» Weitere Meldungen: – Das Lausanner Büro Apolinario Soares gewinnt den Wettbewerb für ein neues Gymnasium in Mont-sur-Lausanne. ‹24heures› stellt das Siegerprojekt vor. – «So stoppt man die Wohnungsnot nicht»: ‹BZ Basel› publiziert eine Gastkommentar zu den Immobilienriesen, die Einsprachen gegen Neubauten möglichst verhindern möchten. – «Kein Solarstrom vom Bahntrassee»: Ein Pilotprojekt will Solarmodule zwischen die Gleise verlegen. «Das Potenzial ist gross», schreibt ‹BZ Basel›, «doch der Bund sagt Nein». – «Zürcher Stromversorger planen gemeinsame Mega-Windräder»: Die Stromversorger EKZ, EWZ und Stadtwerk Winterthur spannen unter dem Namen «Zürich Wind» für die Windkraftoffensive zusammen. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – «Ein Loblied auf die Autobahnraststätte...