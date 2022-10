Eingangszone der Messehalle 9 in Zürich-Oerlikon (Archivbild HP 5/2016) Fotos: Nelly Rodriguez

Der ‹Tagi› besucht die Halle, in der Genf Geflüchtete aus der Ukraine unterbringt. Auch in der Presse: Windanlagen in Zürich, Wandel in der Berner Agglo und die Verhaftung einer Klimawissenschaftlerin.

Der Kanton Genf betreibt seit April beim Flughafen das Empfangszentrum für Ukraine-Geflüchtete. Derzeit leben dort 350 geflüchtete Menschen. «Die riesige Halle ist in 33 Quadratmeter grosse ‹Zimmer› unterteilt, voneinander abgegrenzt mit brandsicheren Baustellenmaterialien. Türen und Wände bestehen aus Vlies. Nach oben sind die ‹Räume› offen», beschreibt der ‹Tages-Anzeiger›. Das Camp beeindrucke in der Deutschschweiz. «Etwas Vergleichbares gibt es bei uns nicht», heisse es aus den Kantonen Zürich, Basel-Stadt und Bern. «Selbst im kontrovers diskutierten Berner Containerdorf Viererfeld leben in den mobilen Wohneinheiten zurzeit nur 59 Geflüchtete», schreibt der ‹Tagi› Auch in Genf hätte man lieber kein Camp, sondern würde Geflüchtete in Privat- oder Mietwohnungen unterbringen, jedoch gebe es in der Stadt kaum freie Wohnungen. Bis Mitte November sollen 589 neue Plätze in umgebauten Grossraumbüros zur Verfügung stehen. «Neue Plätze benötigt Genf so oder so – und vor allem rasch. Genf rechnet mit 1300 neu ankommenden Flüchtlingen bis Ende Jahr. Stimmt diese Zahl auch nur annähernd, wird Palexpo an Weihnachten maximal gefüllt sein», schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. Weitere Meldungen: – «Baudirektor Neukoms wundersame Windvermehrung»: Noch vor acht Jahren sagten Experten, dass Zürich kein Windkanton sei – nun ist plötzlich die Rede von 120 Anlagen, schreibt die NZZ. – «Holz ist der Baustoff der Stunde»: Das Baumaterial «beflügelt auch immer öfter die Fantasie der Architekten», schreibt die ‹Basler Zeitung› im Bericht über die Fachmesse Holz. – «Wandel in der Agglo»: Kaum eine Berner Gemeinde wandelt sich so stark wie Stettlen. Mit dem Bernapark im Industrieareal entsteht ein zweiter Kern. Kann das gut gehen?, fragt der ‹Bund›. – Die Zinswende lege einen Trugschluss offen, schreibt die NZZ: Die Wohnungsknap...