Die Häuser an der Basler Inselstrasse. (Foto Basler Zeitung)

Ringen um den Basler Wohnschutz Basel streitet wegen des Wohnschutzes, Zürich demonstriert, der Mobimo-CEO verkündet astreine Marktlogik – die Wohnungsnot beschäftigt. Und 24 Heures würdigt das 70-jährige Lausanner Pontaise-Stadion. 27.05.2024 07:58

In Basel-Stadt gibt es einen ersten Streitfall aufgrund des neuen Wohnschutzgesetzes. Grossvermieter Thomas Götz hatte 2023 sämtlichen Mieterinnen und Mieter in seinen Häusern an der Inselstrasse 62 bis 66 gekündigt, um zu sanieren. Doch das Wohnschutzgesetz verbietet es, Mieten bei Sanierungen stark zu erhöhen. Laut Basler Zeitung hätte Götz für eine 2,5-Zimmer-Wohnung im vereinfachten Verfahren maximal 80 Franken mehr verlangen können. Er will darum nicht mehr renovieren. Trotzdem hat Götz Grund zum Lachen: Der Kanton Basel-Stadt springt in die Lücke und mietet die verlassenen Häuser befristet bis 2027 als Unterkunft für Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Bezahlt wird laut BaZ vermutlich teils mehr für die Wohnungen als die vorherigen Mieterinnen und Mieter. Doch der Basler Mieterinnen- und Mieterverband klärt eine Strafanzeige gegen Götz ab. Er habe «Reparaturen und Sanierungen gemacht, ohne die notwendige Bewilligung bei der Wohnschutzkommission einzuholen», begründet Geschäftsführerin Patrizia Bernasconi. Auch sei die Massenkündigung widerrechtlich, denn: «Herr Götz hat Menschen gekündigt mit der Begründung, es müsse dringend saniert werden.» Und jetzt werde ja nicht saniert. Götz dagegen argumentiert, da nicht saniert, sondern nur repariert worden sei, müsse der Wohnschutz nicht beigezogen werden. Das Gesetz erlaubt ein einfaches Meldeverfahren, sofern die Mieten nach «Umbau-, Renovations- oder Sanierungsvorhaben» nicht steigen und diese «in bewohntem Zustand» erfolgen würden. Weitere Meldungen – Die NZZ gibt Daniel Ducrey eine Plattform, CEO von Mobimo, der eine astreine Marktlogik zum Besten gibt. Politische Mitsprache: Behindernd. Umgestaltung des Immobiliensektors: Bedroht einen ganzen Wirtschaftszweig. Keine kritische Frage zu Bodenspekulation, überteuerten Mieten. hohen Salären und zur gesellschaftlichen Brisanz der Wohnungsknapphe...