Lang, schmal, hell: Das Schulhaus in Zürich-Manegg mit dem Dach-Sportplatz. Über die Treppe ist das Dach öffentlich zugänglich. Foto: Matthias Vollmer.

Das Pausendach von Zürich-Manegg Das Schulhaus im Manegg-Quartier trägt den Sportplatz auf dem Dach, berichtet die NZZ. Ein Modell für die Zukunft? Weiter in der Presse: Hochhäuser am Bodensee, Stadthalle in Chur, Hotelsanierung in Montreux. 03.02.2023 09:05

Zuerst ging es in der Planung vergessen, nun buckelt es den Sportplatz eben auf dem Dach: Das Schulhaus im Manegg-Quartier ist fertig. Die NZZ berichtet. Der noch zur Verfügung stehenden Parzelle entsprechend entwarf und realisierte das Architekturbüro Studio Burkhardt ein schmales, langes und helles Gebäude, das an einen Flussdampfer erinnert. Mangels Platz am Boden machen die Kinder auf dem Dach Pause: Dort gibt es einen Turnplatz und einen Garten. Als alternativer Quartierplatz ist dieses Dach auch ausserhalb der Schulzeit öffentlich zugänglich. Es produziert übrigens auch Strom: Die 500 Solarmodule liefern etwa soviel davon, wie das Schulhaus verbraucht. Jetzt lässt sich am Schulhaus Manegg testen, ob das Modell Dachplatz auch für andere Schulhäuser taugen kann, welche die Stadt in engen Verhältnissen planen muss. Weitere Meldungen: – In Arbon sagt die vorberatende Kommission des Stadtparlaments Ja zum umstrittenen Gestaltungsplan «Riva»: Er umfasst unter anderem zwei Hochhäuser am Seeufer. Das St. Galler Tagblatt berichtet. – Die Stadt Chur hat das Projekt für die neue Stadthalle auf der Oberen Au vorgestellt: Die Messe- und Eventhalle soll bis August 2025 stehen und die unterteilbaren Haupthalle 8000 Steh- oder 5200 Sitzplätze umfassen. In einem Monat stimmt Chur darüber ab. Die Südostschweiz berichtet. – Montreux erhält eine Perle zurück: Die neue Eigentümerschaft will das prestigeträchtige «Righi» bis 2025 sanieren. Es stand seit 25 Jahren leer. «Dieses Projekt erweckt ein Gebäude wieder zum Leben, das als Ruine zu enden drohte», freut sich Montreux’ Stadtplanerin Lorraine Wasem in 24 Heures. – Allianz für Berg-Biotope: Prominente Bündner Umweltschützerinnen und Umweltschützer fordern die Bundespolitik dazu auf, die Entscheide des Ständerats im Rahmen des Mantelerlasses zu korrigieren. Der Rat wolle die wertvollsten Nat...