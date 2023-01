Lehm und Holz: Die Visualisierung zeigt, wie sich das Architekturbüro Capaul und Blumenthal die Bauten am Lag Salischinas vorstellt.

Capaul und Blumenthal gestalten den Lag Salischinas Das Ilanzer Architekturbüro gewinnt den Studienauftrag für die Gestaltung des Badesees in Sumvitg, berichtet die ‹Südostschweiz›. Zudem in der Presse: Wohnen statt Tennisplätze und Parlamentssaal statt Kirche. 24.01.2023 10:25

Das Ilanzer Architekturbüro Capaul und Blumenthal gewinnt mit ‹Tras Selvas e Pardialas› den Studienauftrag für die Architektur- und Landschaftsgestaltung des geplanten Lag Salischinas in der Bündner Gemeinde Sumvitg. Die ‹Südostschweiz› berichtet. Das Siegerprojekt nehme in der Gestaltung von Architektur und Landschaft Bezug auf die Geschichte der Region und binde diese auf eindrucksvolle Weise in das Gesamtprojekt ein, heisst es in der Medienmitteilung. «Die neuen Bauten orientieren sich an der bäuerlichen Bauweise des Tals.» Primär würden natürliche Baumaterialien aus der direkten Umgebung eingesetzt. Alle Baukörper seien als Holz- oder Lehmbauten konzipiert. Die Formung der Seen basiere zudem auf früheren Flussläufen und würden damit eine exemplarische Verbindung zwischen Historie und Gegenwart schaffen. Weitere Meldungen: – Seit Monaten stehen in der Steinenvorstadt auffällig viele Ladenflächen leer – sie müssen grösstenteils dem Bauvorhaben an der Heuwaage weichen. Muss sich die Steinen einmal mehr neu erfinden? fragt die bz. – Seit 50 Jahren vermieten die Schweizerischen Bundesbahnen in Bern Gewerberäume unter dem Lorraineviadukt. Nun wollen sie die Mietverhältnisse auflösen. Doch die Gewerbler wehren sich, berichtet der ‹Bund›. – «Lieber lukrativer Wohnraum als Tennisplätze»: In Schlieren verschwindet die grösste Racketsportanlage der Schweiz - und das, obschon die Nachfrage nach Tennisplätzen das Angebot im Kanton Zürich übersteigt, berichtet der ‹Tages-Anzeiger›. – Die gelungene Verwandlung einer Kirche in den Zürcher Parlamentssaal: Die Mitglieder des Kantonsrats erkundeten ihre künftige Wirkungsstätte in der Bullingerkirche von Zürich Aussersihl. Die NZZ war dabei. – Auf die Solaroffensive soll jene bei den Windanlagen folgen. Obwohl Bedenken bezüglich der Verfassungsmässigkeit laut werden, werden diese nicht ...