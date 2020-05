Im Kanton Thurgau sollen sechs Windenergiegebiete in den Richtplan aufgenommen werden. Fotos: DesignConnection

Der Kanton Thurgau will Windenergiegebiete in den Richtplan aufnehmen, schreibt das «St.Galler Tagblatt». Ausserdem in der Presse: die Berner Schützenmatte und der Murgbogen in Frauenfeld.

Urs Honegger 05.05.2020 10:21

Nach sechs Jahren Hin und Her und erheblichem Widerstand sollen sechs Windenergiegebiete definitiv in den kantonalen Richtplan aufgenommen werden. «Was nur der erste Schritt auf einem langen Weg wäre, sorgt in der Politik, in der Bevölkerung und unter Experten für Gesprächsstoff», schreibt das «St.Galler Tagblatt». Morgen Mittwoch kann der Grosse Rat des Kantons Thurgau mit einem Ja zur Richtplanänderung die raumplanerischen Voraussetzungen für die Windparks schaffen. «Der Entscheid wird so oder so nicht überall auf Begeisterung stossen», zitiert das «Tagblatt» den Thurgauer Energiedirektor Walter Schönholzer.



Weitere Meldungen:



– «Klima schützen statt Branche stützen»: Mit der Milliarden-Bürgschaft für die Swiss und flugnahe Betriebe desavouiert der Bundesrat ohne Not seine Klimapolitik, kommentiert die «Südostschweiz».



– «Schützenmatte wird zum Sportplatz»: Die Stadt Bern setzt jetzt alles auf die Karte «sportliche Freizeitaktivitäten», berichtet der «Bund».



– Der Kurzfilm zum Stadtentwicklungsprojekt Murgbogen in Frauenfeld hat bei zwei internationalen Kreativwirtschaftfestivals Preise gewonnen. Das «St.Galler Tagblatt» berichtet.



– Die Produkte des Studios Reframe sollen das Leben in Corona-Zeiten einfacher und sicherer machen. Der «Tages-Anzeiger» interviewt Gründer Roberto Inderbitzin.