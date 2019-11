Hochhaus «Aglaya» in Rotkreuz. Fotos: Zug Estates AG

Ein paar Bäume in 50 Metern Höhe sind kein Wald: Die «NZZ» schreibt über das Gartenhochhaus in Rotkreuz. Ausserdem in der Presse: Das Bündner Baukartell und Bauhaus in Tel Aviv.