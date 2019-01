In den kommenden Wochen entscheidet der Kantonsrat über das Milliardenprojekt Rosengarten in Zürich Wipkingen.

In den kommenden Wochen entscheidet der Kantonsrat über das Milliardenprojekt Rosengarten in Zürich Wipkingen. Wie der Strassentunnel zwei neue Tramlinien ermöglichen kann, beschreibt die «NZZ».

Anna Raymann 25.01.2019 10:23

Die Vorlage für den geplanten Strassentunnel in Zürich Wipkingen und das neue Rosengartentram vom Milchbuck über die Hardbrücke zum Albisriederplatz komme zu einem ungünstigen Zeitpunkt in das Parlament, schreibt die Zeitung. Eine Volksabstimmung sei absehbar. Die Chancen für den Tunnel seien jedoch schwer einzuschätzen: Bis anhin stehe der Zürcher Stadtrat hinter dem Vorhaben. Aber ob die Landbevölkerung bereit sei, so viel Geld in der Stadt zu investieren, bleibe fraglich. Das Gesamtprojekt sieht den Bau von zwei zweispurigen Röhren zwischen Bucheggplatz und Hardbrücke vor. Besonders Ein- und Ausgang könnten zu Knackpunkten werden. Die neue Strasse ermöglicht den städtischen Verkehrsbetrieben zwei neue Tramlinien, die schliesslich auch das Schienennetz in der Innenstadt entlasten könnten. Die Kosten des Projekts werden derzeit auf 1,1 Milliarden Franken geschätzt. Die «NZZ» berichtet.

Weitere Meldungen:

– «Planungspolitik ist eben dies: Politik»: Joris Van Wezemael, Geschäftsführer des SIA, im Interview über die Zersiedelungsinitiative. Zu lesen in der «NZZ».

– «Rechtsabbiegen o. k., Rechtsvorbeifahren eher nein»: Der Veloverkehr dürfte in den Schweizer Städten bald flüssiger werden. Über die Reaktionen auf die geplanten Änderungen im Strassenverkehr informiert die «NZZ».

– Das Kantonsgericht weist die Beschwerden gegen das sechsstöckige Wohnhaus im Garten des Klosters Wesemlin in der Stadt Luzern ab. Sämtliche Einwände seien unbegründet. Die «LZ» berichtet.

– Die Eigentümer wollen die Villa Jacob in St. Gallen dem Verein Hospiz zur Verfügung stellen. Zuvor muss das geschichtsträchtige Gebäude umgebaut werden, schreibt das «Tagblatt».

– Zehn Jahre verantwortete Veronica Schaller die Kulturförderung der Stadt Bern – und war fast immer umstritten. Nun geht die Baslerin in Pension. «Der Bund» berichtet.