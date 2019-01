Das Projekt «Zasamane» von EM2N.

Lilia Glanzmann 10.01.2019 07:31

Der Grosse Rat stimmte dem 214-Millionen-Vorhaben am Mittwoch deutlich zu. Die SVP kündigte ein Referendum an, schreibt die «bz». Zu reden gaben aber primär die Kosten, der Neubaustandort und die mittelfristig geplante Museumsrochade – in den sanierten Berri-Bau soll das Antikenmuseum einziehen. Über die Nutzung dieses denkmalgeschützten ältesten Museumsgebäudes von Basel wird seit über einer Dekade diskutiert. Der Neubau soll 172 Meter lang, 27 Meter breit und 18 Meter hoch werden; an der Nordseite ist ein 40-Meter-Turm geplant. Knapp zwei Drittel entfällt auf das Naturhistorische Museum, rund ein Drittel auf das Staatsarchiv, und einzelne Flächen werden gemeinsam genutzt. Der vom Zürcher Architekturbüro EM2N entworfene Kombi-Neubau soll bis 2023 stehen. Parallel wird die Berri-Bau-Sanierung aufgegleist, mit Wettbewerb und Projektierung ab 2020. Das Parlament soll darüber 2023 entscheiden, damit 2025 die Arbeiten beginnen und ab 2027 der Berri-Bau wieder genutzt werden kann.

