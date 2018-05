«Zukunftsweisende Verdichtung»

Text: Urs Honegger / 2.05.2018 09:05

Foto: emi-architekten.ch

Die Wohnsiedlung Toblerstrasse am Zürichberg von BS + EMI Architektenpartner zeige, wie Verdichtung zukunftsweisend umgesetzt werden kann, schreibt die «NZZ»: «Es ist die einladende Geste zum Strassenraum hin, die im Gegensatz zur hierzulande gängigen architektonischen Abwehrhaltung gegenüber dem Allgemeinbesitz das Gefühl räumlichen Miteinbezogenseins und somit von Urbanität hervorruft.» Der Strassenraum mutiere zum erweiterten Wohnraum und auch wieder zum Ort der sozialen Interaktion. «An der Toblerstrasse ist die Initialzündung erfolgt. Hoffen wir, dass die Mentalitätswende folgt», schreibt die «NZZ».

Weitere Meldungen:



– Denkmalgeschützte Häuser zu kaufen und zu sanieren kann sehr aufwendig sein, wie das Beispiel der alten Schreinerei auf dem Berner Von-Roll-Areal zeigt. Der «Bund» berichtet.



– Noch sind wegen der Bauabsprachen im Unterengadin keine Strafanzeigen eingegangen. Ein Verfahren wegen Betrugs ist trotzdem nicht ausgeschlossen, schreibt die «Südostschweiz».



– «Ein Gefängnis so gross wie sieben Fussballfelder»: Die «Südostschweiz» berichtet über den Neubau der geschlossenen Justizvollzugsanstalt in Realta.



– «Reine Stoffe, reines Gewissen»: An der Designmesse Blickfang zeigt die Baslerin Sara Zbinden unter dem Label Pura Clothing ihre Badekollektion. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– «Martin Heidegger hielt die moderne Technik für ein grosses Verhängnis», schreibt die «NZZ». Gerade im Silicon Valley sei der Philosoph aber hoch im Kurs.