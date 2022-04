In der neuen Siedlung Salzweg (Visualisierung des Siegerprojekts von Zimmermann Sutter Architekten) werden doppelt so viele Leute wohnen wie in der alten, die abgerissen wird. Fotos: Zimmermann Sutter Architekten (Visualisierung)

«Zürich wird saniert, nicht abgebrochen»

Der Zürcher Stadtrat Daniel Leupi antwortet in der ‹NZZ› auf den Vorwurf der Tabula-rasa-Politik. Ausserdem in der Presse: der Wettbewerb für die Sanierung des Schloss Frauenfeld und der Oskar-Bider-Hangar.

Urs Honegger 12.04.2022 10:26