Mehr Markt in die Stadt

Cheshires Heimatstadt London sei so teuer, weil der strategische Wachstumsraum verglichen mit der Attraktivität zu klein sein. (Foto: Diliff via commons.wikimedia.org)

Text: Palle Petersen / 30.11.2017 10:20



Der 76-jährige Paul Cheshire ist als Raumökonom weltbekannt. Lange war er Professor an der London School of Economics, weshalb seine Devise «Mehr auf den Markt hören und gleichzeitig klare rechtliche Leitplanken setzen» kaum überrascht. Auf einer ganzen Seite in der ‹NZZ› erklärt er seine Haltung: Wer durch die Verdichtung verliert, soll kompensiert werden. Verkehrsträger zwischen Städten sollen keine Grüngürtel sein, sondern Baugebiete. Will man die Zersiedlung bremsen, muss man die Mobilität verteuern. Zürich und Bern zu verschmelzen wäre produktiver. Grössere Städte sind produktiver, darum ist die Verstädterung vor allem für die Dritte Welt wichtig. Die Politik soll Arme nicht zwingen, in reichen Quartieren zu wohnen, wo es keine Secondhand-Läden und günstigen Supermärkte gibt. Besser als Pflichtanteile für günstige Wohnungen ist es, wenn Mehrwerte abgeschöpft und in den öffentlichen Raum, Verkehrsverbindungen und Sozialwohnungen fliessen. Der Einfluss der globalen Kapitalflucht in den Immobilienmarkt auf die Bodenpreise wird überschätzt und beschränkt sich auf wenige Quartiere. Bauern sollten wir nicht als Produzenten, sondern als Landpfleger betrachten.

Weitere Meldungen:



– «High Noon in Lausannes wildem Westen», könnte der ‹NZZ›-Titel nicht besser treffen. Ein wahrer Krimi über zwei Waadtländer Immobilienunternehmer, Privatdetektive, Whistle-Blower, verdatterte Behörden und ein als 117 Meter hohes Wahrzeichen geplantes, grünes Hochhaus.



– Der Städtevergleich zur Mobilität gibt St. Gallen zu denken: hohe Werte beim Auto, tiefe Werte beim Velo. Das ‹St. Galler Tagblatt› berichtet über Haltestellen, Takte, Klima und Topografie.



– «Immobilieninvestoren lieben Deutschland», titelt die ‹NZZ›. Berlin ist zum europäischen «Betongold-Hotspot» geworden und in keinem europäischen Land wird so viel Geld investiert. Zürich dagegen sei bezüglich Core-Immobilien «schlichtweg leer gekauft».



– Mit einem «Weissbuch» stellt der Bündner Bergtourismus Thesen zum Weg aus der Krise vor. Die ‹Südostschweiz› berichtet und kommentiert: «Das gibt Ärger – hoffentlich».



– Illegal baute ein Krienser Bauer Studios in sein Haus. Nun erklärt die ‹Luzerner Zeitung›, mit welchem «Trick» er die Rückbaupflicht umgeht.



– Weil Baugesuche zu aufwändig sind, will der Kanton Zürich 2019 eine elektronische Plattform einführen. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet, auf ebaugesuche.zh.ch gibt es ein Erklärvideo.