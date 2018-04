«Zürich – eine Art Museum»

Text: Urs Honegger / 25.04.2018 11:02

Foto: nightnurse images

«Gewisse Architekten und Heimatschützer wollen den Zürchern weismachen, es sei am besten, städtebaulich möglichst wenig zu verändern, ja in einer Art Museum vergangener Zeiten zu leben», schreibt die Zürcher GLP in der «NZZ». Der öffentliche Raum solle und müsse sich aber mit den Menschen weiterentwickeln und dieses Anliegen erfülle das vom Zürcher Stadtrat präsentierte Projekt für einen neuen Papierwerd-Platz. «Die aktuelle Kritik aus Architekten- und Heimatschutzkreisen – wie am 20. März 2018 ebenfalls in der ‹Neuen Zürcher Zeitung› nachzulesen war –, dass ‹eine freie Limmat› für Zürich quasi unnatürlich sei, weil der Limmatraum typischerweise aus bebauten Inseln zu bestehen habe, ist unserer Meinung nach rückwärtsgewandt und zielt an der heutigen Realität der Zürcherinnen und Zürcher, aber auch der Besucher, die täglich zahlreich am Hauptbahnhof gleich gegenüber ankommen, komplett vorbei», heisst es im Gastkommentar weiter.

Weitere Meldungen:



– Die unendliche Geschichte eines neuen Fussballstadions in Aarau wird um ein Kapitel reicher. Dieses Mal geht es um Hochhäuser, schreibt die «NZZ».



– Durch die Überproduktion von Mietwohnungen kommen Marktmieten verstärkt unter Druck, schreibt die «NZZ». Trotzdem steigen die Wohnausgaben, weiss der «Tages-Anzeiger».



– Das neue Zürcher Tram ist schlicht, elegant, luftig, schreibt der «Tages-Anzeiger». Ein fahrendes Tramwartehäuschen ohne Ecken und Kanten, nennt es die «NZZ».



– «Die Rettung der Welt muss warten»: Designer sind technikbegeistert, üben sich aber immer noch im Entwerfen schöner, überflüssiger Gegenstände, schreibt die «NZZ».



– «7 Meilensteine der Handy-Kamera»: Bis die Minikameras unverzichtbarund zum wichtigen Kaufargument wurden, war es ein weiter Weg, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– Heute publiziert die «Republik» den zweiten und dritten Teil der Serie über den Whistleblower, der das Bündner Baukartell auffliegen liess.