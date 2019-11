Das Projekt des Teams rund um Santiago Calatrava schied im zweiten Rundgang aus dem Projektwettbewerb aus. (Visualisierung: Santiago Calatrava)

Santiago Calatrava geht beim Wettbewerb für die Erweiterung des Bahnhofs Stadelhofen in Zürich leer aus. Ob es deswegen zu einem Gerichtsverfahren kommt, ist laut dem «Tagesanzeiger» offen.

Andres Herzog 20.11.2019 08:53

Sowohl das Zürcher Büro Calatravas als auch dessen Anwalt wollten sich gegenüber dem «Tagesanzeiger» nicht dazu äussern, ob sie gegen das Resultat des Wettbewerbs klagen wollen. Der Architekt hat aber bereits nach Veröffentlichung des Projektwettbewerbs das Bundesverwaltungsgericht angerufen. Die Wettbewerbsvorgaben der SBB hätten «einen unweigerlich entstellenden Charakter» auf das bestehende Bauwerk. Calatravas «unübertragbare und unverzichtbare Urheberpersönlichkeitsrechte» würden verletzt. Im Mai zog das Büro die Beschwerde zurück. Im «Tages-Anzeiger» pochte Calatravas Rechtsanwalt damals aber nach wie vor auf dem Urheberrecht: «Aus unserer Sicht ist es kaum vorstellbar, dass jemand anders als Santiago Calatrava diese Erweiterung machen kann.»

