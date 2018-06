Wohnungen in die Anflugschneise bauen

Text: Urs Honegger / 27.06.2018 10:12



Die Zürcher Gemeinde Höri will sich entwickeln, aber die Nähe zum Flughafen Kloten kommt ihr in die Quere. Die «NZZ» berichtet.



Der Fluglärm blockierte die Entwicklung im grössten Ortsteil Endhöri während Jahren. Aufgrund der Lärmschutzauflagen konnte man dort nur in Ausnahmefällen sanieren oder bauen. Gemeinsam mit dem Kanton hat die Gemeinde eine Planung an die Hand genommen. «Das Ziel: bauliche Entwicklung trotz Fluglärm», schreibt die «NZZ». Daraus resultierte ein Gestaltungsplan, den die Gemeindeversammlung 2016 angenommen hat. Seither darf in Endhöri nach neuen Vorschriften gebaut werden. Ein erster Bau ist konkret in Planung. Bemerkenswert sei, dass die Planung durch das neue Betriebsreglement des Flughafens Makulatur zu werden droht, berichtet die «NZZ». Die Baudirektion bestätige, dass sich die Fluglärmbelastung in Höri unter dem neuen Reglement erhöhen könnte. «Es kann dazu führen, dass bei den betroffenen Baulandparzellen keine Baubewilligungen für neue Wohnbauten oder Wohneinheiten mehr möglich sind», zitiert die «NZZ».

Weitere Meldungen:



– Swatch will seine Werkstätten auf einen Standort in der Waadtländer Gemeinde Brassus zusammenlegen. Umweltverbände wehren sich gegen die Verschandelung der Landschaft. «24heures» berichtet.



– «Weit mehr als nur ein grosses Loch im Berg»: Die «Südostschweiz» hat den neu eröffneten Umfahrungstunnel in der Engadiner Gemeinde Silvaplana begutachtet.



– Mit der Aufwertung des öffentlichen Raums steigt in den Städten zwar die Lebensqualität, doch der Platz für Innovationen schwindet, schreibt der «Bund».



– «Ein Stück Stadt steht am Berg»: Das Zürcher Quartier Witikon kämpft mit Problemen, die dem Rest der Stadt fremd sind. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Wer sich den Weltfussball im Public Viewing des «Park Platz» in Zürich ansieht, kann sich auch mit den unschönen Kehrseiten dieses Sports auseinandersetzen, schreibt der «Tages-Anzeiger».