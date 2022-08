Regelgeschoss an der Zürcher Stampfenbachstrasse Fotos: EMI

Ivo Bösch 22.08.2022 09:30

Am Wochenende war Tag der offenen Tür an der Stampfenbachstrasse in Zürich. Auch Lea Schepers von Tages-Anzeiger hat sich das neue Wohnhaus von Edelaar Mosayebi Inderbitzin Architekt*innen AG angeschaut. In einem auffälligen Wohnhaus mit Alufassade verberge sich ein eigenartiges Wohnkonzept, schreibt sie. Gemeint sind die Grundrisse der meisten Wohnungen, die sich mit verschiebbaren Schränken und Wänden verändern lassen. EMI hatte bereits auf dem Dach der ETH Hönggerberg eine Testwohnung eingerichtet. Nun sind 23 solcher Minimalwohnungen gebaut. «Wir stellen uns flexible Leute vor, die nur für eine kurze Zeit, vielleicht für ein oder zwei Jahre, in Zürich bleiben und mit wenig Gepäck kommen», lässt sich Architekt Christian Inderbitzin zitieren. «Wir werden erst nach einer gewissen Zeit sehen, ob diese Art des Wohnens wirklich funktioniert.» Beim Testlauf am Hönggerberg habe sich gezeigt, dass die bewegbaren Elemente gut genutzt werden. Weitere Meldungen: – «Das grösste Refugium für Ukrainer in der Region»: Im Dianapark in Rheinfelden haben die Helvetia-Versicherungen 120 Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung gestellt, schreibt die Basler Zeitung. – Ein in Gold getauchter Kitschbrocken wirkt «originaler» als ein echtes Stück Vergangenheit, lesen wir in der NZZ über die Semper-Kandelaber vor der ETH Zürich. – «Im Gegensatz zu vorher ist es ein Quantensprung»: Am Wochenende hat laut dem Bund die Musikschule Bantiger den Umzug ins neue Schulgebäude gefeiert. – «Grosses Areal in Winterthur soll dem Bund geschenkt werden – dieser zögert»: 10’000 Quadratmeter Park an schöner Wohnlage möchten die Erben von Oskar Reinhart verschenken. Gar nicht so einfach, meint der Tages-Anzeiger....