Esch Sintzel Architekten bauen für die Stiftung Habitat auf dem Areal Lysbüchel in Basel 64 Wohnungen. Fotos: Esch Sintzel Architekten (Rendering)

Urs Honegger 19.05.2020 10:14

«Seit drei Jahren steht das ehemalige Wein- und Lebensmittellager von Coop leer; seine obersten drei Stockwerke sind in dieser Zeit abgebrochen worden», berichtet die «Basler Zeitung». «Jetzt will die Stiftung Habitat als Eigentümerin das Gebäude wieder aufstocken und darin 64 Wohnungen unterbringen.» Das gehe aus einem Baubegehren hervor, das bis zum 29. Mai beim Bau- und Gastgewerbeinspektorat aufliegt. Die Baukosten werden mit 26,5 Millionen Franken angegeben. Das Projekt stammt von Esch Sintzel Architekten in Zürich. Der neue Wohnbau soll fünf Vollgeschosse und zwei Attikageschosse mit insgesamt 64 Wohnungen enthalten – von zweieinhalb bis siebeneinhalb Zimmern Grösse. Gleichzeitig mit dem Baubegehren der Stiftung Habitat ist auch für das angrenzende Areal, das seit dem Abbruch der Coop-Grossbäckerei leer steht, ein Baugesuch publiziert worden. «Bauherrschaft ist hier die Genossenschaft Wohnstadt Bau- und Verwaltungsgesellschaft. Sie will nach Plänen der Metron Architektur Brugg im fünfgeschossigen Wohnhaus, das Teil einer Hofrandbebauung werden soll, 30 Kleinwohnungen unterbringen», informiert die «BaZ».



