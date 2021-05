Die neue Studie der CS erläutert die fünf wichtigsten Faktoren zur Wohnattraktivität. Fotos: www.credit-suisse.com

Ausserhalb der Zentren können wenige Kilometer Luftdistanz finanziell einen grossen Unterschied machen, schreibt die «NZZ». Ausserdem in der Presse: «béton brut» in Biel und Zürcher Leiturteil zum Lärmschutz.

Jonathan Jäggi 26.05.2021 10:14

Eine neue Studie der Credit Suisse hat die finanzielle Wohnattraktivität in der Schweiz berechnet. Die «NZZ» berichtet. Die Bank präsentiert alle paar Jahre für jeweils über 120 000 Beispielhaushalte in jeder Gemeinde der Schweiz das frei verfügbare Einkommen. «Basierend auf den Berechnungen der CS-Ökonomen lebt der Durchschnittshaushalt im Kanton Appenzell Innerrhoden am günstigsten, auf den Rängen zwei und drei folgen Uri und Glarus», schreibt die Zeitung. Was diese Kantone auszeichne, seien geringe Wohnkosten sowie eine niedrige Belastung durch Steuern und weitere Abgaben. Teuer und damit aus rein finanzieller Sicht wenig attraktiv, seien die städtisch geprägten Kantone Genf und Basel-Stadt sowie Waadt, Zürich, Basel-Landschaft, Zug und Neuenburg. Hohe Mieten und Immobilienpreise sowie teilweise hohe obligatorische Abgaben verteuern das Leben in den Zentren, wobei bei den hohen Mieten und Immobilienpreisen zu sagen ist, dass diese letztlich ein Spiegel der Attraktivität einer Lage sind.

Weitere Meldungen:



– «Ein Koloss, der einem keine Luft lässt»: Der «Bund» schaut sich einen «architektonischen Riesen» in der Tradition des «béton brut» genauer an: das Alters- und Pflegeheim Redernweg in Biel.



– «Leiturteil zum Lärmschutz»: Ein Landbesitzerin Rüschlikon am Zürichsee hat das Bauprojekt seines Nachbarn vor Bundesgericht verhindert. Für den Rückzug des Rekurses hatte er zuvor Zugeständnisse in Millionenhöhe gefordert. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– «Die Himmelsstürmer von Chicago»: Die Stadt Chicago gilt als Geburtsort der Hochhäuser. Inzwischen werden die höchsten Gebäude der Welt zwar in Asien gebaut, aber jüngst sorgte die Stadt am Michigansee mit den ersten Wolkenkratzern einer Frau für frischen Wind in einer ehemaligen Männerdomäne, schreibt die «NZZ» heute.