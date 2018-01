Winterthur aus Eierkarton

Text: Andres Herzog / 19.01.2018 08:55

Foto: stadtwerkstatt-winterthur.ch

Die Künstler Dominik Heim und Ron Temperli haben ein riesiges Modell von Winterthur gebaut, berichtet der «Landbote». (Artikel nicht online) Es steht im Architekturforum Winterthur und misst 8 auf 15 Meter. Das Modell besteht aus Abfällen aller Art: Zigarettenpäckli, Eierkartons, Pillenröhrchen. «Die beiden haben sich die Freiheit genommen, an den einen Orten die Stadt recht genau abzubilden und andere Orte frei zu interpretieren», so die Zeitung. «Wir haben dem Ganzen keinen Stadtplan unterlegt», erklärt Dominik Heim. Auftraggeber ist das Architekturforum, das Werkstattgespräche zur Testplanung 2040 der Stadt Winterthur organisiert. Die erste Stadtwerkstatt findet noch bis morgen Samstag statt. «Das Modell soll dazu dienen, das Gesehene und Diskutierte erlebbar zu machen», so der «Landbote».