«Wie Zürich West seinen guten Ruf verloren hat»

Text: Urs Honegger / 16.05.2018 09:49

Kein Quartier verändert sich so rasant wie Zürich-West. «Für Kritiker ist das Viertel dem Tode geweiht», schreibt die «NZZ». Der Wandel vom Industrieviertel zu einer topmodernen Büro- und Wohnzone sei schon fast vollzogen. Nur noch wenige Gebiete erinnerten an andere Zeiten. Eines davon ist das Welti-Furrer-Areal, wo Max Dudler das Bürogebäude ‹Prime 2› bauen wird. Die «NZZ» kommt zum Schluss: «Der Ruf von Zürich-West ist wie ein Pendel, das ständig hin und her schlägt: Erst galt das Viertel als extrem hässlich, dann als extrem trendy und nun wieder als extrem bieder und tot. Gut möglich also, dass in einigen Jahren in den Reiseführern steht: Zürich-West, die extremere Langstrasse.»

Weitere Meldungen:



– Mit ihrem neuen Vorschlag zur «Rettung des Hardturmstadions» stösst die SP überall auf Ablehnung. «Dann beerdigen wir das Stadion endgültig», kommentiert der «Tages-Anzeiger».



– Aus Stall wird Ferienwohnung: Ein Walliser Architekt demontiert Ställe Balken für Balken und baute sie innerhalb der Bauzone wieder auf. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Initianten des Zürcher Kongresszentrums stehen unter Druck: «Es sieht düster aus für die Initiative Neue Arbeitsplätze anstatt Carparkplätze», schreibt der «Tages-Anzeiger».



– Auch Seilbahnen möchten an den Topf der Bundesgelder für den Ausbau der Bahninfrastruktur. Führt das zu versteckter Tourismusförderung?, fragt der «Bund».



– Die «missbräuchlichen» Methoden der Kiesbranche: Eine Berner Baufirma bezahlt Bauern für Einsprachen gegen Projekte der Konkurrenz. Der «Bund» berichtet.



– «Kleine Eingriffe mit grosser Wirkung»: David Chipperfield gibt der Royal Academy zum 250-Jahr-Jubiläum eine neue Ausrichtung. Die «Basler Zeitung» berichtet.