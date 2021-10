Teil des Verkehrsrichtplans: Velorouten in Zürich, Strategie 2030

Urs Honegger 27.10.2021 08:40

Ein kommunaler Richtplan «ist eine Art Bedienungsanleitung dafür, wie sich Zürich in den kommenden Jahren entwickeln soll. Der Siedlungsrichtplan steuert die Bebauung, der Verkehrsrichtplan alles, was sich auf den Strassen verändert», erklärt der «Tages-Anzeiger». Gemäss Vorhersagen wird Zürich im Jahr 2040 auf eine halbe Million Einwohnerinnen und Einwohner wachsen. Dieses Wachstum wird vor allem innerhalb bereits bebauter Gebiete stattfinden, durch grössere und höhere Häuser. Die Vorlage sei wichtig, denn sie werde die Entwicklung Zürichs in den nächsten 20 Jahren prägen. «Bei einem Ja erhält das Ziel eines autoarmen, klimaneutralen Zürich eine zusätzliche politische Legitimation. Ein Nein würde ein ‹Weiter wie bisher› in der Stadtentwicklung nahelegen.»



Weitere Meldungen:



– «So sah Zürich vor 20’000 Jahren aus»: Erstmals zeigt eine Ausstellung archäologische Fundstücke aus der Baugrube der Kunsthaus-Erweiterung - und wartet mit ungewöhnlichen Visualisierungen auf. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– «Braucht es Vorschriften für den Ersatz traditioneller Heizungen?» Kathy Steiner von Casafair findet ja, Hans Egloff vom Hauseigentümerverband ist vehement dagegen, wie sie im Gespräch mit der «NZZ» darlegen.



– «Primeo will Besitzern von privaten Solaranlagen den Saft abstellen dürfen»: Der Unterbaselbieter Energiemonopolist installiert Systeme, um private Solaranlagen ferngesteuert und unbemerkt ausknipsen zu können. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– «Als Dare und Banksy sich trafen»: In der Schweizer Botschaft in London waren vor 20 Jahren junge Graffiti-Künstler eingeladen, ihre Werke zu zeigen. Der Stil des Baslers Dare gilt bis heute als richtungsweisend. Und Banksy wurde zum Phänomen, schreibt die «Basler Zeitung».