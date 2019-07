Die Masterarbeiten der Architekturstudierenden der EPFL setzen sich mit der Entwicklung von Lausanne auseinander. Fotos: Ricardo Silva Aguiar

Urs Honegger 18.07.2019 11:06

Die Masterarbeiten der Architekturstudierenden der EPFL setzen sich mit der Entwicklung von Lausanne auseinander. «24heures» berichtet. Wie soll die Stadt verdichtet werden? Wie das Zusammenleben verbessert? Die Projekte gehen von visionär bis pragmatisch. «Im Gegensatz zu den anderen beiden grossen Architekturschulen in der Schweiz, machen wir unseren Studierenden keine Vorgaben und zählen auf ihre Selbständigkeit», erklärt Professor Luca Ortelli. «24heures» stellt eine Auswahl an Arbeiten vor. Alle Projekte sind bis 23. Juli an der EPFL ausgestellt.



Weitere Meldungen:



– «Das Hassobjekt der Gentrifizierungs-Gegner»: Schon wieder haben Unbekannte im Berner Trendquartier einen Neubau massiv beschädigt, schreibt der «Bund».



– Der Sicherheitsdirektor der Stadt Basel schimpft über Verhalten der Basler Velofahrer. Sie halten sich in den Fussgängerzonen der Innenstadt nicht an die Fahrverbote. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– Die Gamser Holzbaufirma Schöb hat zum dritten Mal die Bühne für das Musikfestival ‹Moon and Stars› in Locarno mitgebaut. Ein besonderer Auftrag, schreibt das «St. Galler Tagblatt».



– «Fair Fashion» in den Bündner Bergen: Mit den ersten ‹Laax Vintage Days› erobert ein urbaner Trend diesen Sommer die Piazza im «Rocksresort» in Murschetg, schreibt die «Südostschweiz».



– «Welt ohne Menschen»: In einer Serie zeigt die «NZZ» den Innenhof des Pariser Louvre, mittels Langzeitbelichtung weitgehend ohne Menschen.