Das Entwicklungsgebiet Wankdorfcity 3.

Urs Honegger 09.08.2021 10:55

Der «Bund» macht heute einen Werkstattbesuch beim Berner Architekten Rolf Mühlethaler, der für den Zürcher Immofonds das Projekt Wankdorfcity 3 plant. «Rolf Mühlethaler will nicht so weit gehen, die Resultate der bisherigen Bauetappen, also Wankdorfcity 1 und 2, zu kritisieren. Er verweist vielmehr auf allgemeine Probleme im heutigen Städtebau: In Schweizer Städten entstünden noch immer monofunktionale Quartiere, in denen nur gewohnt oder nur gearbeitet werde», schreibt der «Bund». Mit Wankdorfcity 3, der letzten Entwicklungsphase, versuche man, verschiedene Nutzungen wieder miteinander in Verbindung zu bringen. Damit eine Gegend wie Wankdorfcity lebe, brauche es zudem eine hohe Dichte, sagt Mühlethaler. Und die erreiche man nicht durch eine bestimmte Höhe der Gebäude, nicht durch «gläserne Machtdemonstrationen». Es gehe vielmehr um eine Idee des Zusammenlebens, «um Nähe, Interaktion und Nachbarschaft». Keine anonymen Türme sollen entstehen, sondern eine «gestapelte Stadt»: aufeinanderaufgetürmte, versetzte Häuserblöcke, die durch Brücken, Passerellen oder Terrassen miteinander verbunden sind. Dazwischen böten Dachgärten, Aufenthaltsebenen oder lärmgeschützte Innenhöfe «einen Reichtum an Erfahrungs- und Erlebnisräumen», sagt Mühlethaler im «Bund». Im Juli ist der Architekturwettbewerb für das Areal gestartet, im November soll er entschieden werden.



Weitere Meldungen:



– «Zwischennutzung in Manegg-Hallen»: Bei den Industriehallen an der Zürcher Allmendstrasse blockt der grösste Zwischennutzer. Er wirft der Verwaltung übermässige Kontrolle und Bürokratie vor. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– «Lieber Agglo statt Altbau?»: Die Stadt Zürich stagniert einwohnermässig - ganz im Gegensatz zu den Nachbargemeinden. Gebaut wird weiterhin, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– Ein Mesmerhaus wird zum Kraftwerk: Wie ein Nullenergiehaus in Ermatingen zur klimagerechten Gaststätte für die Dorfbewohner wird. Das «St.Galler Tagblatt» berichtet.



– Die Mühle Rickenbach (TG) erhebt sich in neuem Gewand – Wie aus der 1288 erstmals erwähnten Mühle ein Wohnhaus wurde. Das «St.Galler Tagblatt» berichtet.



– «Hangsicherung geht auch nachhaltig»: Faschinen sind eine bewährte Verbauungsmethode aus gebündeltem Holz. Die Fachhochschule Graubünden prüft nun, ob sich Holzwollefaschinen zum Schutz gegen Erosion und Rutschungen eignen. Die «Südostschweiz» berichtet.