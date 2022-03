Kunsthaus Zürich: der Annex der Gebrüder Pfister mit dem Bührle-Saal im 1. OG. Fotos: Micha L. Rieser via Wikipedia

Der Waffenproduzent und Kunstsammler hat in Zürich Spuren hinterlassen, schreibt ‹Swiss-architects›. Ausserdem in der Presse: die Neugasse in Zürich und der Autobahnknoten Wankdorf in Bern.