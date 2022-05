Urs Honegger 17.05.2022 10:33

«Widerstand gegen neue Überbauungen» Agrarland und Ortsbild seien wichtiger als Arbeitsplätze, schreibt der ‹Bund› nach dem Nein der Gemeinde Ins zum Landverkauf auf der Zbangmatte. Und: die Velospur Länggasse und die Ortsdurchfahrt Teufen. 17.05.2022 10:33

Am Sonntag versenkten die Stimmberechtigten der Seeländer Gemeinde Ins Erschliessung und Landverkauf auf dem Areal Zbangmatte beim Bahnhof. «Der Schutz von Agrarland und des Ortsbildes war der Mehrheit wichtiger als die Schaffung von mehreren Hundert Arbeitsplätzen auf dem Areal», schreibt der ‹Bund› heute. «Nun muss man wissen, dass die 14 Hektaren grosse Fläche gleich beim Bahnhof Ins eine Strategische Arbeitszone (SAZ) ist. So heissen die besonderen raumplanerischen Landreserven, auf denen der Kanton grosse Unternehmen und Businessparks ansiedeln will. An einzelnen, ausgewählten und attraktiven Standorten wolle man «einen relevanten Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Kantons und einer Region leisten», erklärt Regierungsrätin und Planungsdirektorin Evi Allemann (SP) Allemann gegenüber der Zeitung. Im kantonalen Richtplan sind dafür die erwähnten Arbeitszonen definiert. So würden «raumplanerisch Areale gesichert, um sie rasch baureif machen zu können», sagt Allemann. Die schnelle Verfügbarkeit sei im Standortwettbewerb wichtig. Diese guten Voraussetzungen überzeugten die Inserinnen und Inser am Sonntag nicht. «Im Vorfeld hatte etwa die Inser SP kritisiert, durch eine Überbauung der Zbangmatte würden landwirtschaftliche Fruchtfolgeflächen geopfert und der Ortsbildschutz verletzt», schreibt der ‹Bund›. Weitere Meldungen: – «Velos sind wichtiger als Parkplätze»: Das Berner Verwaltungsgericht findet die Aufhebung von Parkplätzen in der Länggasse zugunsten einer Velospur zulässig. Der ‹Bund› berichtet. – «Der Zürcher Kantonsrat spricht 11 Millionen Franken für die Sanierung des Klosterbezirks Kappel»: Das Sanierungs- und Umnutzungskonzept der Domäne Kloster Kappel kann wie geplant realisiert werden, berichtet die ‹NZZ›. – Nach der deutlichen Zustimmung für die Tunnellösung für die Ortsdurchfahrt Teufen finden sich die...