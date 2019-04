2002 versus 2019: Aus Waldpark wird urbane Monotonie. Fotos: Diener & Diener / SSA Architekten

Lilia Glanzmann 24.04.2019 08:13

Die Zeitung bezieht sich auf einen Artikel des Onlineportals «Architektur Basel». Unter dem Titel: «Wo ist die Poesie hin? Aus Waldpark wird urbane Monotonie» kritisiert Autor Lukas Gruntz die Vorgehensweise, Bilder heraufzubeschwören, die nicht umgesetzt werden. Stadtentwickler Lukas Ott hält dagegen: Für ihn seien die frühere und die aktuelle Visualisierung nicht vergleichbar: «Das eine ist ein atmosphärisches Bild, das eine Stimmung in einem städtebaulichen Studienauftrag transportieren sollte – das andere zeigt tatsächliche, bewilligte Architektur, die in intensiver Zusammenarbeit mit der Stadtbildkommission entstanden ist.



Weitere Meldungen:



– «Warum sind diese städtischen Wohnungen so teuer?», fragt der «Tages-Anzeiger» vor der Abstimmung am 19. Mai über den 213-Millionen-Franken-Kredit für die Siedlung Leutschenbach.



– In Basel sorgt sich der Heimatschutz um die Zukunft von Staatsarchiv und Museum: sie sollen auch nach einer Umnutzung den historischen Charakter beibehalten, schreibt die «BaZ».

– Die «BZ» zeigt Visualisierungen des geplantene Buszentrums in Ittigen: Der Neubau geht frühestens 2023 in Betrieb.



– Der St. Galler Kantonsrat hat einen Baukredit von 108 Millionen Franken gutgeheissen. Damit sollen in Wattwil sowohl die Kantonsschule als auch die Berufsfachschule saniert werden, berichtet «SRF».