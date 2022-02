Pantons Kunstwerk in der Basler Unispital-Passage. Fotos: Heimatschutz Basel

Wer ist in Basel zuständig für Kunst? Die Antwort ist nicht einfach, erfuhr die ‹Basler Zeitung›. Ausserdem: Lebensmittel in Singapur, Licht in Bern, Tempo in Lausanne und Pfannkuchen in Warschau.

Werner Huber 17.02.2022 08:24

Wem gehört die Basler Kunst? Wer ist in Basel zuständig für Kunst? Die Antwort ist nicht einfach, erfuhr die ‹Basler Zeitung›. Ausserdem: Lebensmittel in Singapur, Licht in Bern, Tempo in Lausanne und Pfannkuchen in Warschau. 17.02.2022 08:24

Die Debatte um die Zukunft von Verner Pantons Malerei in der Cityparking-Passage in Basel löste die Frage aus: Wer ist in Basel für Kunst im öffentlichen Raum zuständig? Die ‹Basler Zeitung› machte sich auf die Suche der richtigen Stelle und erlebte eine kafkaeske Situation. Die Abteilung Städtebau und Architektur des Bau- und Verkehrdepartements (BVD)verfasste einen Musterwerkvertrag für «Kunst und Bau». Klingt gut. Doch dann sagte eine Sprecherin im Generalsekretariat des Departements, die Abteilung Städtebau und Architektur sei nur zuständig für ortsgebundene und ortsfeste Kunst in Bauten auf der «Allmend», also beispielsweise in Schulhäusern. Eine andere BVD-Sprecherin meint hingegen, die Zuständigkeit liege beim Tiefbauamt und/oder der Stadtgärtnerei. Beide sind dem BVD unterstellt. Auch ein Umweg über die Abteilung Kultur und Museen des Prädsidialdepartements brachte die ‹BaZ› nicht weiter: Die Kommunikationsleiterin verwies an die Allmendverwaltung oder die Stadtgärtnerei. De...