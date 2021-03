Bern streitet über 25 alte Rosskastanien am Hirschengraben, die für den neuen Bahnhofszugang gefällt werden sollen. Fotos: Kurt Rasmussen via Wikimedia

Urs Honegger 01.03.2021 10:44

Bern streitet über 25 alte Rosskastanien am Hirschengraben, die für den neuen Bahnhofszugang gefällt werden sollen. «Doch welche Rolle spielen Bäume in der Stadt der Zukunft?», fragt der «Bund» heute. «Eine entscheidende. Denn die Stadt heizt sich mit der Klimaerwärmung überdurchschnittlich auf.» Es brauche also mehr Schatten spendende Bäume in der Stadt – aber auch andere, die besser an den Klimawandel angepasst sind. Für die Neupflanzung der Hirschengraben-Allee stehe eine Lindenart im Vordergrund, die speziell auf Hitzeresistenz gezüchtet wurde, zitiert die Zeitung den Leiter von Stadtgrün. Das Nein-Komitee sieht keinen Grund, die alten Rosskastanien am Hirschengraben zu ersetzen, die 50- bis 100-jährigen Bäume hätten noch eine jahrzehntelange Lebenserwartung. «Unstrittig ist, dass neue Bäume Zeit zum Wachsen brauchen», schreibt der «Bund». Auch wenn man, wie vorgesehen, bereits ein wenig ältere Bäume anpflanze, dauere es 15 bis 20 Jahre, bis sie ihre Wirkung voll entfalten. Stadtgrün sieht jedoch auch anderen Vorteil darin, die zwei Baumreihen in einem Zug neu zu pflanzen. «Der Anlagencharakter bleibt so erhalten, das wäre nicht möglich, wenn wir die Bäume nach und nach einzeln ersetzen müssen.»



Weitere Meldungen:



