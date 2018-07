«Wegbereiter für typologische Neuerungen»

Text: Urs Honegger / 3.07.2018 10:24



Nach zehn Jahren Forschung erscheint endlich eine Monografie über den Modernisten Jacques Schader. Die «NZZ» berichtet.



Ein Lebenslauf und die Analyse seiner Arbeitsmethoden, Gestaltungsprinzipien und gesellschaftlichen Fragestellungen geben Aufschluss über Schaders umfassendes Berufsverständnis und verorteten sein Werk im Kontext der Schweizer Nachkriegsjahre, schreibt die «NZZ». «Gerade hier ist die Publikation für den aktuellen Architekturdiskurs gewinnbringend, denn nie zuvor ist in der Schweiz so viel gebaut worden wie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.» Die Sanierung der Gebäudesubstanz werde zu einer grossen Aufgabe junger Architekten heranwachsen. «Und wie die Auseinandersetzung mit dem Leben und Werk Jacques Schaders zeigt, wirkte seine Architektengeneration als Wegbereiter für die Durchsetzung typologischer und programmatischer Neuerungen, die ihre Gültigkeit bis heute behalten haben», schliesst die «NZZ».

Weitere Meldungen:



– Das geplante Fussballstadion auf dem Zürcher Hardturmareal gerät durch ganz unterschiedliche Gruppierungen unter Druck, berichtet der «Tages-Anzeiger».



– Auf dem Areal des ehemaligen Radiostudios auf dem Basler Bruderholz bauen Morger und Partner mit Fontana Landschaftsarchitektur 48 Wohnungen mit Park. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– Auf dem ehemaligen Jumboareal in Arbon bauen Caruso St. John Architekten 63 Eigentumswohnungen. Das «St.Galler Tagblatt» berichtet.



– Während der Renovation des früheren Select-Hauses am Zürcher Limmatquai bevölkern Reformatoren und andere Geistesgrössen die Fassaden. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.