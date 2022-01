Pierre de Meuron und Jacques Herzog auf der Baustelle des Nationalstadions in Peking. Filmstill aus «Bird's Nest» von Christoph Schaub und Michael Schindhelm.

Politische Bezüge der Architektur müsse man immer diskutieren: Die NZZ interviewt Jacques Herzog vor der Olympiade in China. Weiter in der Presse: Kraftwerk am Rheinfall, Autobahn in Bern, Heizungen in Zürich.