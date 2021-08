Ins historische Doppelhaus des Spielwarengeschäfts Franz Carl Weber ist eine Automarke eingezogen. Fotos: Werner Huber

Die Mieterwechsel an der Zürcher Bahnhofstrasse werden häufiger, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. Ausserdem in der Presse: Eröffnung der Comédie, langsames Tram, neues ZSC-Stadion und Boom in der Möbelbranche.

Werner Huber 30.08.2021 10:03

In den vergangenen eineinhalb Jahren habe der Mieterwechsel an der Zürcher Bahnhofstrasse im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um 50 Prozent zugenommen. Dies sagt Urs Küng von der Firma Partner Real Estate dem ‹Tages-Anzeiger›. Seine Firma vermittelt einen grossen Teil der Laden- und Büroflächen an der Renommiermeile. Künftig werden Branchen an der Strasse vertreten sein, die man hier bisher nicht kannte: «Hyundai wird nicht die letzte Automarke sein, die an oder in nächster Nähe zur Bahnhofstrasse ein Geschäft eröffnen wird», sagt Küng mit Blick auf den Genesis-Showroom im ehemaligen Franz-Carl-Weber-Haus.

Nach wie vor bestehe das Bedürfnis, Waren vor Ort auszuwählen und sich anschliessend nach Hause liefern zu lassen. Küng erwartet, dass Homedelivery-Services in der Innenstadt mittelfristig zunehmen werden. «Ein Auto ist so beim Einkaufen in der City gar nicht mehr nötig», sagt er im ‹Tagi›. Ausserdem werde es künftig mehr Lokale geben, in denen man sich warmes Essen nach Mass zusammenstellen lassen kann. Auch Luxusartikel würden weiterhin ein fester Bestandteil des Angebots bleiben. Die Mietpreise haben an der Bahnhofstrasse nach einem pandemiebedingten Rückgang bereits wieder angezogen. Bereits gestern thematisierte die ‹Sonntags-Zeitung› den Umbau des Warenhauses Globus.

Weitere Meldungen:

– Am Samstag hat die Comédie de Genève im Beisein von Bundesrat Alain Berset ihr neues Haus offiziell eingeweiht. Darüber berichten das ‹Bieler Tagblatt› und die ‹Tribune de Genève›. Das hundert Meter lange Gebäude sei zum Wahrzeichen des Stadtteils Eaux-Vives geworden, schreibt das ‹Bieler Tagblatt›.

– Die ‹Neue Zürcher Zeitung› befasst sich heute mit den Auswirkungen der geplanten flächendeckenden Einführung von Tempo 30 in Zürich: «Kleiner Zeitverlust fürs Tram kostet rasch Millionen», so die Bilanz. Denn ein Zeitverlust von wenigen Sekunden führt kumuliert zu hohen Mehrkosten.

– Das neue Eishockeystadion der ZSC Lions in Zürich-Altstetten war ein Jahr vor der Inbetriebnahme für einen Tag geöffnet. Der ‹Tages-Anzeiger› war vor Ort. «Es ist eine kompakte Arena. Im Gegensatz zum Hallenstadion gibt es hier keinen einzigen schlechten Platz», sagt Peter Zahner, Geschäftsführer des ZSC.

– Das ‹St. Galler Tagblatt› berichtet über die Möbelbranche. Sie gelte als Gewinnerin der Corona-Krise: «Da die grossen Ferienreisen in den letzten 18 Monaten ausgefallen sind, bleibt vielen Menschen mehr Geld in der Tasche», schreibt die Zeitung. Seit Langem konnte die Branche im vergangenen Jahr wieder zulegen.