Die Biografie eines Ortes baulich sichtbar zu machen und gleichzeitig fortschrittlich die Zukunft zu gestalten, sei eine vielschichtige Intention, schreibt die «NZZ» heute. Anlass dafür gibt das Schaffen des japanischen Architekten Tsuyoshi Tane, welches in der Ausstellung ‹Archaeology of the Future› im Schweizerischen Architekturmuseum S AM zu sehen ist. Kollektive Erinnerung zu schärfen, ohne in eine politisch gesteuerten Vergangenheitsfolklore zu verfallen, erfordere den geschulten Blick für eine Ästhetik der Schlichtheit, schreibt die Zeitung. Essenziell dafür, künftige Architektur mit kollektiver Erinnerung an Gestriges zu verzahnen, sei auch ein erweitertes Zeitkonzept. Ein solches zu gewinnen, erfordere ein Verständnis der Kultur- und Baugeschichte in ihrer Tiefe. Eine ‹Wahrnehmung der Zeit›, wie sie Tane erlebbar mache, gleiche einer Bilder- und Schriftrolle, in der sich ein Narrativ ganzheitlich und übergangslos entrollt und aus der nichts herausgetrennt werden könne. Entsprechend übergangslos breite Tane auch die Dokumente seiner Erforschung der Orte wandfüllend aus. Fast unüberschaubar sei die Zahl an Belegen und Fundstücken, die in der Ausstellung zu sehen sind.



