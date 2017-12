Wachstumspläne für Winterthur

Text: Andres Herzog / 15.12.2017 09:01

Foto: Peter elektro via Wikimedia

«Platz für 140'000 Winterthurer», titelt «Der Landbote». Die Stadt legt los mit der Testplanung «Winterthur 2040», die das Amt für Städtebau und die Stadtentwicklung gemeinsam entwickeln. Eine kohärente langfristige Entwicklungsstrategie für die ganze Stadt fehlte bisher, so der Stadtrat. Das soll sich nun ändern. «Dafür wurden externe Experten beauftragt, bis im Frühling 2019 Pläne und Handlungsempfehlungen für den Stadtrat auszuarbeiten», schreibt die Zeitung. Was als Ergebnis herausschaut, ist offen. «Es werden Pläne dabei sein, es kann aber auch eine Toolbox sein, also ein Werkzeugkasten mit Strategien und Rezepten», sagt Stadtbaumeister Jens Andersen. Auch die Bevölkerung soll eingebunden werden: Das Forum Architektur organisiert mehrere Stadtwerkstätte, in denen Architekten und Bürger ihre Inputs an die Planer platzieren können.

Weitere Meldungen:



– Bern habe die Lehren aus Brünnen gezogen, sagt Stadtplaner Mark Werren im Interview mit dem «Bund». Im Viererfeld sollen die besten Teams ein Quartier entwickeln, in dem auch urbanes Leben wie in der Mittelstrasse möglich ist.



– Alain Wolff Architectes bauen den Sozialwohnbau Saint-Martin in Lausanne. Ab 2020 soll er 41 Sozialwohnungen und 35 Notschlafplätze bieten, berichtet die «24 heures».



– Phalt Architekten gewinnen den Studienauftrag für ein neues Gebäude am Dorfplatz 2 in Erlinsbach. Das «Oltner Tagblatt» stellt das Projekt vor.