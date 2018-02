Vom Fluglärm zur Stadt

«Flughäfen gelten oft als Unorte, die Verkehrsemissionen hemmen die bauliche Entwicklung in ihrer Umgebung», schreibt die ‹NZZ› und präsentiert die von ETH-Professor Kees Christiaanse geleitete Forschungsplattform ‹Airports and Cities›, deren Erkenntnisse nun als Publikation ‹The Noise Landscape› vorliegen. Das Plädoyer: Flughäfen sind keine isolierten Infrastrukturen, sondern zentrale Orte städtischer und vorstädtischer Landschaften – und sollten dementsprechend genutzt und gestaltet werden. Amsterdam Schiphol mache das im europäischen Vergleich am besten und habe konfliktarme Nutzungen wie Gewächshäuser und Golfplätze angesiedelt. Ähnlich solle man den Flussraum der Glatt südöstlich des Zürcher Flughafens zum regionalen Park aufwerten. Doch das Umdenken solle viel Allgemeiner stattfinden, denn: Während die Bahnhöfe im 19. Jahrhundert eine dichte Bebauung um sich nachzogen, sei der Flughafen Kloten zwar «das zweite verkehrsmässig bestens erschlossene Zentrum der Stadtregion», doch kaum bebaut.

Weitere Meldungen:



– Fast 48'000 Kunstsinnige kamen 2017 in das Bündner Kunstmuseum. Vor der Erweiterung von Barozzi Veiga (Hochparterre berichtete) waren es halb so viele, schreibt die ‹Südostschweiz›.



– «Schweizer misstrauen den eigenen Startups», titelt die ‹NZZ›. 2017 stammten über zwei Drittel von 938 Millionen Franken Risikokapital aus dem Ausland.



– «Siegesgewiss» gebe sich der Graubündnerische Baumeisterverband, noch bevor die Wettbewerbskommission ihre Untersuchung zu Preisabsprachen im Unterengadin abgeschlossen hat. So schreibt die ‹Südostschweiz›. Hochparterre berichtete im Dezember über den Fall.



– Verdichtung als Alltagskampf: Regelmässig bekämpfen Nachbarn Bauvorhaben, die die Ausnützung ausreizen und sich kubisch in bestehende Quartiere stellen. Die ‹Luzerner Zeitung› beschreibt ein Beispiel aus dem Architekten- und Bauherrenalltag.



– Design oder Nicht-Design? Die ‹Basler Zeitung› präsentiert im Stadt-Ressort einen Erfinder und seinen Stuhl, der Radio- und Fernsehprogramme empfängt.